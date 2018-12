Ronald Koeman kijkt uit naar de halve finale van de Nations League tegen Engeland. De bondscoach van het Nederlands elftal vindt de finaleronde van het nieuwe UEFA-toernooi goed voor de ontwikkeling van zijn jonge ploeg.

"De halve finale tegen Engeland is een geweldig podium om te laten zien dat we als Nederlands elftal op de juiste weg zijn", aldus Koeman maandag op een persconferentie in Dublin na de loting voor de finaleronde van de Nations League.

"De beste manier om beter te worden is door competitieve interlands te spelen tegen sterke teams. En Nederland tegen Engeland is altijd een geweldige wedstrijd. We kennen elkaar goed, want we hebben in maart nog een oefenduel tegen elkaar gespeeld (0-1-zege voor Engeland bij het debuut van Koeman, red.). Mooi om nu weer tegen elkaar te spelen."

De loting wees uit dat Nederland en Engeland elkaar op 6 juni treffen in Guimarães. Er is ruimte voor 30.000 toeschouwers in het Estádio D. Afonso Henriques. Een dag eerder gaat de andere halve finale in Porto tussen Portugal en Zwitserland. Op 9 juni staan de troostfinale en de eindstrijd op het programma.

Koeman ziet parallellen tussen Oranje en Engeland

Koeman ziet parallellen tussen Oranje en het Engeland van bondscoach Gareth Southgate. "Beide landen maken een geweldige ontwikkeling door. Gareth doet het heel goed, hij past veel jonge spelers in zijn team in. Dat is ook de manier waarop wij denken het te moeten doen met het Nederlands elftal."

Southgate was op zijn beurt ook lovend over zijn Nederlandse collega. "Nederland ontwikkelt zich heel goed met veel jonge spelers. En je kunt heel goed zien welke impact Koeman heeft gehad sinds ons duel in maart."

'Nations League heeft ons al veel gebracht'

Koeman is enthousiast over de Nations League, die dit jaar voor het eerst op het programma staat. "Deze competitie heeft ons al veel gebracht", doelde hij onder meer op de thuiszeges op Duitsland (3-0) en Frankrijk (2-0) in de groepfase.

Mede door die duels in de Nations League heeft Oranje zich volgens Koeman dit jaar goed kunnen ontwikkelen. "We hebben met het Nederlands elftal twee grote toernooien op rij gemist en onze competitie is nou niet de sterkste van Europa."

"Daarom is het ook goed dat PSV en Ajax meedoen aan de Champions League, dat is voor de ontwikkeling van onze jonge spelers heel goed. Die ervaringen hebben ze nodig om het Nederlands elftal beter te maken. Het grootste compliment voor de jongens is dat de mensen in Nederland weer met trots over de nationale ploeg praten.''

De winnaar van de eerste editie van de Nations League ontvangt een geldbedrag van 7,5 miljoen euro. De halve finale en finale van het toernooi hebben verder geen gevolgen voor de kwalificatie van het EK van 2020.