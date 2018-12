Oranje neemt het in de halve finales van de Nations League op 6 juni op tegen Engeland. Een dag eerder spelen gastland Portugal en Zwitserland tegen elkaar in de andere halve finale, zo wees de loting in Dublin maandag uit.

De halve finale tussen Nederland en Engeland wordt in Guimarães gespeeld, Portugal en Zwitserland treffen elkaar in Porto. Op 9 juni staan de troostfinale (in Guimarães) en de eindstrijd (in Porto) op het programma.

Oranje plaatste zich voor de Final Four van de Nations League door de poule met wereldkampioen Frankrijk en Duitsland te winnen. Dankzij een gelijkmaker van Virgil van Dijk in blessuretijd tegen Duitsland (2-2) verzekerde Oranje zich in de laatste wedstrijd van de groepswinst.

Ook Engeland wist zich in een poule met Spanje en Kroatië op de valreep te plaatsen voor de halve finales. In de laatste groepswedstrijd tegen Kroatië werd in het laatste kwartier een 0-1-achterstand omgebogen in een 2-1-overwinning.

Eerder dit jaar haalde Engeland nog de halve finales op het WK in Rusland, waarin Kroatië na verlenging met 2-1 te sterk was.

Onderlinge balans is in evenwicht

Oranje speelde 21 keer eerder tegen Engeland en de balans is in evenwicht. Zes keer wist Nederland te winnen, negenmaal eindigde de wedstrijd in een gelijkspel en de Engelsen trokken zes keer aan het langste eind.

In maart dit jaar speelden beide landen voor het laatst tegen elkaar in een vriendschappelijk duel. Bij het debuut van Ronald Koeman als bondscoach won Engeland met 0-1 in de Johan Cruijff ArenA dankzij een treffer van Jesse Lingard.

In maart 2016 won het Nederlands elftal voor het laatst van Engeland. Op Wembley maakten Vincent Janssen en Luciano Narsingh de openingstreffer van Jamie Vardy ongedaan: 1-2.

Winnaar Nations League verdient 7,5 miljoen euro

De winnaar van de Nations League ontvangt een geldbedrag van 7,5 miljoen euro. De halve finale en finale van het toernooi hebben verder geen gevolgen voor de kwalificatie van het EK.

Oranje werd zondag bij de loting voor de EK-kwalificatie, die eveneens in Dublin plaatsvond, ingedeeld in groep C bij Duitsland, Noord-Ierland, Estland en Wit-Rusland.

In maart volgend jaar staan voor de ploeg van Koeman de eerste duels op het programma. Eerst komt Wit-Rusland naar Nederland en enkele dagen later speelt Oranje thuis tegen Duitsland.