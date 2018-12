De Europese voetbalbond UEFA heeft maandag besloten dat de videoscheidsrechter (VAR) nog dit seizoen wordt ingevoerd in de Champions League, de Europa League en de Nations League.

De VAR zal de scheidsrechter op het veld bijstaan vanaf de knock-outfase van de Champions League en in de finale van de Europa League.

Bovendien zullen er in juni videoscheidsrechters actief zijn bij de finaleronde van de Nations League, waarvoor Nederland, Portugal, Zwitserland en Engeland zich hebben gekwalificeerd en bij het EK onder 21 van volgend jaar.

"We zijn er klaar voor om de VAR eerder dan gepland te gebruiken", aldus UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin na de vergadering van het uitvoerend comité van de bond in Dublin, waar het besluit genomen werd.

"We zijn ervan overtuigd dat de VAR goed zal zijn voor onze competities, omdat het een waardevol hulpmiddel is voor de scheidsrechters en het zal zorgen voor minder foute beslissingen."

De UEFA houdt voorlopig vast aan zijn plannen om de VAR te gebruiken bij de eindronde van het EK van 2020 - en niet bij de EK-kwalificatie - en het hulpmiddel vanaf het seizoen 2020/2021 in te voeren vanaf de groepsfase van de Europa League.

UEFA voelde druk om VAR eerder in te voeren

De UEFA bepaalde in september dat de VAR volgend seizoen vanaf de play-offs zijn intrede zou doen in de Champions League, maar de bond voelde de afgelopen maanden steeds meer druk om het hulpmiddel - dat in de meeste grote Europese competities al gebruikt wordt - sneller in te zetten.

Zo kreeg Manchester City-aanvaller Raheem Sterling een penalty in het thuisduel met Shakhtar Donetsk (6-0-zege) terwijl hij duidelijk zelf struikelde en ontving Juventus-vedette Cristiano Ronaldo een dubieuze rode kaart in de uitwedstrijd tegen Valencia (0-2-zege).

De knock-outfase van de Champions League begint op 12 februari 2019 met de eerste achtste finales. Ajax is na vijf groepsduels al zeker van de laatste zestien.

In bovenstaande samenvatting is het penaltymoment met Sterling vanaf 00:34 te zien

EK vrouwenvoetbal 2021 in Engeland

De UEFA bepaalde maandag ook dat het EK voor vrouwen in 2021 in Engeland wordt gehouden. Het bestuur van de Europese bond wees het toernooi toe aan de enige kandidaat voor de organisatie.

Aan het toernooi mogen zestien landen meedoen. De Oranjevrouwen veroverden vorig jaar op het EK in eigen land de titel.

Engeland organiseerde in 2005 ook al het EK voor vrouwen. Toen pakte Duitsland voor de vierde keer op rij de titel. Engeland bereikte op het laatste EK de halve finales, waarin de ploeg met 3-0 moest buigen voor Oranje.

Engeland als gastland al verzekerd van deelname

De Engelse bond FA heeft stadions in Brighton, Londen, Milton Keynes, Nottingham, Rotherham, Sheffield, Southampton en Manchester (jeugdcomplex van City) voorgedragen als locaties voor het EK. Het is de bedoeling dat de finale op Wembley wordt gespeeld.

Engeland is als gastland al verzekerd van deelname aan het EK. Op 22 februari wordt in Nyon geloot voor de kwalificatiereeks, die na het WK van komende zomer in Frankrijk begint.

De negen groepswinnaars en drie beste nummers twee plaatsen zich voor de Europese eindronde. De andere zes landen die als tweede eindigen in hun poule strijden in de play-offs om de drie resterende tickets.