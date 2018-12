Virgil van Dijk is maandag tot speler van de maand november gekozen door de PFA, de spelersvakbond in Engeland. De verdediger van Liverpool won vorige maand met zijn club twee van de drie duels.

De aanvoerder van Oranje werd verkozen boven Harry Kane (Tottenham Hotspur), Aaron Mooy (Huddersfield Town) en het Manchester City-trio Leroy Sané, Raheem Sterling en David Silva. Van Dijk hield met Liverpool de nul tegen Watford (0-3) en Fulham (2-0) en speelde met 1-1 gelijk tegen Arsenal.

De 27-jarige Van Dijk is met Liverpool nog altijd ongeslagen in de Premier League. Zondag werd de derby tegen Everton (1-0) in blessuretijd gewonnen. Divock Origi maakte de enige treffer nadat Everton-doelman Jordan Pickford blunderde bij een mislukt schot van Van Dijk.

In oktober ging de prijs van de PFA naar Brighton & Hove Albion-keeper Mathew Ryan, een maand eerder werd Matt Doherty van Wolverhampton Wanderers door fans gekozen tot beste speler van de maand. Van Dijks ploeggenoot Sadio Mané viel in augustus in de prijzen.

De verkiezing van de PFA staat los van de prijs die de Premier League elke maand aan de beste speler van de maand geeft. De winnaar van november is nog niet bekend. Toenmalig Newcastle United-doelman Tim Krul was vijf jaar geleden de laatste Nederlandse winnaar van die prijs.