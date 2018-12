Feyenoord gelooft na de 2-1-zege van zondag in de topper in De Kuip tegen PSV weer voorzichtig in de titelkansen. De Rotterdammers verkleinden de achterstand op de Eindhovenaren tot zeven verliespunten.

"We hebben nog steeds niet de beste uitgangspositie. Er staan twee ploegen boven ons in plaats van één en dat maakt het nog een stukje moeilijker", zei verdediger Jan-Arie van der Heijden na afloop van de enerverende wedstrijd.

"PSV had natuurlijk ook nog de maximale score, dat gebeurt niet zo heel vaak. Daardoor was het gat groter dan gehoopt. We hebben in elk geval nu de laatste strohalm gepakt en de spanning enigszins teruggebracht."

Feyenoord speelt donderdag de inhaalwedstrijd in eigen huis tegen VVV-Venlo (het duel werd onlangs gestaakt vanwege het uitvallen van de stadionlampen) en kan dan op zeven punten komen van PSV.

"Als we dan ook winnen, doen we stiekem weer een beetje mee. Zeven punten klinkt al een stuk beter dan de zestien punten die het nu ook hadden kunnen zijn", aldus middenvelder Jens Toornstra.

"Al is het gat nog altijd dusdanig groot dat we niet gelijk kunnen zeggen dat we titelkandidaat zijn. Maar het is ook prima om voorlopig vanuit de underdogpositie te acteren."

'Ik hoop dat deze wedstrijd ons een soort van boost geeft'

Feyenoord maakte tegen PSV met name in de eerste helft een ijzersterke indruk. De Rotterdammers waren in de eerste 45 minuten heer en meester en leidden halverwege dan ook verdiend met 2-0 door doelpunten van Nicolai Jörgensen en Sam Larsson.

Feyenoord had het in de tweede helft een stuk zwaarder. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst werd in het laatste half uur stevig naar achteren gedrukt en hield na de aansluitingstreffer van Steven Bergwijn de 2-1 met hangen en wurgen vast.

"Ik hoop dat deze wedstrijd ons een soort boost geeft om in de rest van het seizoen dit niveau vast te houden. De competitie is nog niet eens op de helft. In het voetbal weet je het nooit, toch?", vertelde Van der Heijden.

"We hebben het niet in eigen hand dus wij kijken van wedstrijd tot wedstrijd. Wie weet komen we nog dichterbij. Het is niet zo dat we ons neerleggen bij de derde plaats. We willen voor de titel spelen."

Feyenoord neemt het voor de winterstop naast VVV-Venlo, ook nog op tegen FC Emmen (uit), Fortuna Sittard (thuis) en ADO Den Haag (uit) en stuit tussendoor in de achtste finales van de TOTO KNVB-beker thuis op FC Utrecht.

