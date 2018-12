Everton-keeper Jordan Pickford heeft zijn excuses aangeboden aan Everton-fans voor zijn blunder die zondag de beslissing betekende in de altijd beladen Merseyside-derby tegen Liverpool (1-0-verlies).

"Ik wil sorry zeggen tegen onze supporters", aldus de 24-jarige Pickford na de wedstrijd op Anfield tegen The Guardian. "Ik weet wat deze derby voor hen betekent. Het betekent ook veel voor ons als spelers. Maar je maakt nu eenmaal af en toe een fout."

De eerste keeper van Engeland verkeek zich in de zesde minuut van de blessuretijd op een mispeer van Virgil van Dijk. Pickford wilde de bal die hoog de lucht in ging over zijn doel tikken, maar dat mislukte. De bal kwam op de lat en kwam terug in het veld, waar Liverpool-spits Divock Origi de winnende treffer binnen kopte.

"Dit is denk ik het geluk van Everton als we op Anfield spelen", zei een cynische Pickford. "De bal had wat effect en toen ik 'm over probeerde te tikken, raakte ik met mijn hand de lat. Het is vervelend, maar mentaal ben ik sterk. Dit is niet iets waar ik van kan leren of op kan trainen. Het was gewoon een bizar incident."

De doelman vindt dat Everton meer verdiend had tegen de aartsrivaal. "We hebben aardig wat kansen gecreëerd en goed gevoetbald. Dat is een positief punt van deze wedstrijd, maar jammer genoeg kun je als keeper een fout maken die tot een goal leidt. Helaas is mij dat nu overkomen."

Everton-manager neemt Pickford in bescherming

Everton-manager Marco Silva verdedigde Pickford na de wedstrijd. "Het was een slecht moment voor Jordan, maar ik heb hem gezegd dat hij het in heel veel wedstrijden geweldig gedaan heeft, en dat hij in deze wedstrijd ook heel goed keepte."

"Niemand verwachtte dat schot van Van Dijk, hijzelf ook niet. Je zag dat Van Dijk direct terugrende naar de middenlijn. Dat betekent dat het een slecht schot was."

Silva was ondanks de nederlaag trots op zijn ploeg. "We verdienden het niet om te verliezen. Mijn spelers hebben heel hard gewerkt en ze hebben hun kwaliteit getoond op het veld. Het was een heel gelukkige dag voor Liverpool."

Het nog ongeslagen Liverpool staat met 36 punten tweede in de Premier League, op twee punten van koploper Manchester City. Everton is de nummer zes met 22 punten.

