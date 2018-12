Aanvoerder Menno Koch van NAC Breda vindt dat zijn ploeg zich moet schamen voor de 5-2-nederlaag van zondag tegen FC Groningen. Door het pijnlijke verlies bij de concurrent blijven de Brabanders hekkensluiter in de Eredivisie.

"Dit waren punten die we heel hard nodig hadden. Voor ons spel na de 2-2 moeten we ons schamen", zei Koch na de wedstrijd voor de camera van FOX Sports.

NAC kwam in Groningen in de 56e minuut nog op een 1-2-voorsprong door een doelpunt van Mitchell te Vrede, maar alsnog ging het behoorlijk mis voor 'De Parel van het Zuiden'. Volgens Koch was dat niet de eerste keer.

"We hadden het heel moeilijk en het is iets wat veel te vaak terugkomt. Op het moment dat het even niet loopt, vallen de tegendoelpunten veel te makkelijk. Dat was nu weer hetzelfde. Het is gewoon niet goed genoeg", aldus de 24-jarige verdediger.

"We kunnen nu maar één ding doen en dat is keihard werken om eruit te komen. Dit is weer een heel harde tik, maar die moeten we verwerken. Als je in het veld geen man bent, moet je het daarnaast maar zijn."

Ook Van der Gaag erg teleurgesteld

NAC-trainer Mitchell van der Gaag, die pas sinds afgelopen zomer aan het roer staat in Breda, was behoorlijk terneergeslagen na de nederlaag in het Hitachi Capital Mobility Stadion. Hij concludeerde net als Koch dat zijn ploeg door de ondergrens zakte.

"De teleurstelling is niet te beschrijven en dat ga ik dus ook maar niet proberen. Als je met een half uur te gaan op 1-2 komt en je gaat er met 5-2 vanaf, dan is de teleurstelling heel groot", aldus de geboren Zutphenaar.

"Zeker na de 3-2 hebben we het met z'n allen laten lopen. Het mag niet zo zijn dat je na een tegenslag ineens zo ineenstort. We moeten deze wedstrijd nu eerst gaan verwerken."

De 47-jarige Van der Gaag heeft geen idee of zijn positie na de zeperd in Groningen ter discussie staat. "Het is niet aan mij. We werken in ieder geval heel hard met zijn allen, maar uiteindelijk gaat het om resultaat. Ik voel sowieso nog het vertrouwen van de club."

NAC speelt in 2018 nog tegen Vitesse (thuis), PEC Zwolle (uit) en sc Heerenveen (thuis). De achterstand op nummer zeventien De Graafschap is twee punten.

Stand onder in Eredivisie 14. PEC Zwolle 14-14 (16-24)

15. FC Emmen 14-14 (16-29)

16. FC Groningen 14-13 (17-26)

17. De Graafschap 14-10 (12-33)

18. NAC Breda 14-8 (15-35)

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rond elke Eredivisie-speelronde en de Europese avonturen van de Nederlandse clubs? Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie