Pablo Rosario benadrukt dat iedereen bij PSV rustig moet blijven na de 2-1-nederlaag van zondag in de topper tegen Feyenoord. De 21-jarige middenvelder ziet de zwakke eerste helft van de Eindhovenaren in De Kuip vooral als een incident.

"Er is niks aan de hand. We staan gewoon nog bovenaan met twee punten voorsprong op Ajax", zei Rosario in Rotterdam, om vervolgens alweer het vizier te richten op de wedstrijd van vrijdag in eigen huis tegen Excelsior.

"We moeten dan weer laten zien waartoe we in staat zijn. Het laatste wat we moeten doen, is ons hier van de wijs te laten brengen. Het is niet voor niets dat we de eerste dertien wedstrijden allemaal hebben gewonnen."

PSV werd tegen Feyenoord van meet af aan onder druk gezet en slaagde er niet in om zich daar onderuit te voetballen, met als gevolg dat halverwege al tegen een 2-0-achterstand werd aangekeken.

"We werden afgetroefd op inzet en agressiviteit. We hadden wel verwacht dat Feyenoord zo zou beginnen, maar het is moeilijk te zeggen waarom wij daar dan geen antwoord op hadden", aldus Rosario.

"We wisten in de tweede helft wel vaak de oplossing te vinden. We creëerden daarin ook zeker drie of vier honderd procent kansen, maar helaas ging er daar maar eentje van in."

'Ajax doet het goed in de Champions League'

PSV zag naaste achtervolger Ajax eerder op zondag wel negentig minuten lang een goede indruk maken. De Amsterdammers waren in eigen huis eenvoudig met 5-1 veel te sterk voor ADO Den Haag.

"Maar ik kijk alleen naar onszelf, niet naar Ajax. Ze doen het goed in de Champions League, maar daar moeten wij niet mee bezig zijn. Wij moeten onze eigen wedstrijden winnen. Dat is het belangrijkste", aldus Rosario.

PSV zou er een voordeel aan kunnen hebben dat de club al is uitgeschakeld in Europa én in de TOTO KNVB-beker. Daardoor heeft de ploeg van trainer Mark van Bommel na de winterstop, in tegenstelling tot Ajax, geen doordeweekse belasting.

"Ik zie dat niet als een voordeel. Het is lekker als je op het hoogste niveau speelt. Dat kun je dan meenemen naar de competitie. Je speelt het hele jaar voor Champions League, dus dan moet je dat ook niet zeggen", stelde Rosario.

PSV neemt het in december naast Excelsior in de Eredivisie nog op tegen Heracles Almelo (uit) en AZ (thuis), terwijl Ajax deze maand nog stuit op PEC Zwolle (uit), De Graafschap (thuis) en FC Utrecht (uit).

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie