Jürgen Klopp heeft zondag zijn excuses aangeboden voor de manier waarop hij in blessuretijd de 1-0 van Liverpool tegen Everton vierde. De Duitse manager sprintte dolblij het veld in en sprong zijn doelman Alisson Becker in de armen.

"Ik moet me verontschuldigen voor mijn reactie", zei Klopp op de persconferentie na de wedstrijd. "Dat heb ik meteen na de wedstrijd ook gezegd tegen Marco Silva (manager Everton, red.). Ik had niet respectloos willen zijn, maar ik kon me even niet beheersen."

"Ik kon mijn emoties niet verbergen na deze spannende wedstrijd", legde de coach uit. "Ik was niet van plan om het veld in te rennen. Maar toen ik daar was, stond ik opeens vlak bij Alisson en gaf ik hem maar een knuffel. Alisson was verbaasd dat ik opeens voor hem stond, je had zijn ogen moeten zien."

Liverpool won de wedstrijd in de zesde minuut van de blessuretijd, nadat Everton-doelman Jordan Pickford blunderde bij een mislukt schot van Virgil van Dijk. Via de doelman en de lat kwam de bal terug het veld in en kon Divock Origi van dichtbij scoren.

Het is voor trainers en overige leden van de technische staf niet toegestaan om tijdens de wedstrijd het veld te betreden. "Ik heb geen idee of de FA gevolgen gaat verbinden aan deze actie", zei de coach van Liverpool.

Silva nam zijn collega in ieder geval niets kwalijk. "Ik heb niet gezien dat Jürgen het veld op ging. Als hij het op dat moment deed, dan vind ik niet dat het respectloos was."

Klopp genoot van 'ongelooflijk intense' derby

Klopp had genoten van de Merseyside-derby, waarin beide ploegen flink wat kansen misten. "De wedstrijd was zoals we konden verwachten. Het was ongelooflijk intens en stevig van beide kanten", aldus Klopp.

"Beide ploegen kregen kansen en de twee keepers deden het geweldig. Het was een erg vreemd doelpunt, ik kan me de teleurstelling bij Everton goed voorstellen."

Everton wist in 1999 voor het laatst te winnen op Anfield Road en is ondanks de nederlaag nog altijd zesde in de Premier League. Liverpool staat tweede met twee punten achterstand op Manchester City.

