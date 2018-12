De UEFA heeft zondag een akkoord bereikt over de start van een derde Europees toernooi voor clubteams. Vanaf het seizoen 2021/2022 gaat dat nieuwe toernooi, naast de al bestaande Champions League en Europa League, van start.

Aan het toernooi - dat voorlopig de werktitel 'Europa League 2' draagt - zullen 32 clubs deelnemen. Dat zijn er net zoveel als in de Champions League. In de Europa League gaat het aantal deelnemende teams terug van 48 naar 32.

De UEFA had al eerder aangekondigd veranderingen te willen doorvoeren in het Europese clubvoetbal. De Europese bond is tegen plannen voor een eventuele Super League, een onderlinge competitie tussen de zestien grootste clubs uit Europa.

"Er komen meer Europese wedstrijden voor meer clubs. Deze competitie is ontstaan na een voortdurende dialoog met de associatie van Europese clubs", zei Aleksander Ceferin, voorzitter van de UEFA, zondag in Dublin.

"Hiermee voldoen we aan het verzoek van clubs om vaker de kans te hebben om Europese wedstrijden te spelen", zei Ceferin. "Hierdoor krijgen we meer Europese wedstrijden en zullen er clubs uit meerdere landen in Europa actief zijn."

Nieuwe competitie wordt op donderdag gespeeld

De wedstrijden van de Europa League 2 zullen op donderdag gespeeld worden. Later zal bekend worden gemaakt hoe clubs zich voor het nieuwe toernooi kunnen plaatsen.

De huidige Europa League blijft op donderdag en de Champions League houdt dinsdag en woensdag als speeldagen.

Tussen 1971 en 1999 waren er al drie Europese clubcompetities. In 1999 verdween de Europa Cup II, waarin de bekerwinnaars uit de diverse landen speelden.

Vervolgens ging in het seizoen 2009/2010 de eerste editie van de Europa League van start, waarin 48 ploegen in twaalf poules werden verdeeld bij de groepsfase.