FC Barcelona heeft zondag de koppositie in Spanje heroverd dankzij een weinig sprankelende 2-0-thuiszege op laagvlieger Villarreal. Sevilla kwam niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen Alavés en moet de eerste plaats na een week weer afstaan. In Frankrijk liep Paris Saint-Germain op bezoek bij Girondins de Bordeaux tegen zijn eerste puntenverlies van het seizoen op: 2-2.

Sevilla kwam vroeg op achterstand door een controversiële treffer van Jony, die van dichtbij scoorde na een voorzet van Jonathan Calleri. De aangever stond zo'n 10 meter buitenspel, maar de scheidsrechter oordeelde dat hij aanvankelijk niet aan het spel meedeed en vervolgens de bal ontving nadat een speler van Sevilla een lange bal geschampt had.

Een kwartier voor tijd kwam Sevilla op gelijke hoogte via Wissam Ben Yedder, die een voorzet van de rechterkant verzilverende. Kort daarvoor schoot invaller Quincy Promes in kansrijke positie nog in het zijnet.

Alavés, dat knap vierde staat in Spanje, wist in de slotminuten nog bijna te winnen. Invaller Darko Brasanac kopte op de paal. Sevilla heeft na het gelijkspel één punt achterstand op Barcelona.

Piqué en talent Aleñà scoren voor Barcelona

De doelpunten in Camp Nou kwamen op naam van Gerard Piqué en Carles Aleñà, die zijn eerste treffer voor Barcelona maakte.

Verdediger Piqué kopte na ruim een half uur spelen een voorzet van Ousmane Dembélé binnen. Kort voor het einde besliste de twintigjarige invaller Aleñà het duel door na een passje van Lionel Messi de bal over Villarreal-doelman Sergio Asenjo heen te stiften.

Barcalona, dat woensdag in de Champions League nog met 1-2 van PSV won, miste onder anderen Luis Suárez, Samuel Umtiti, Arthur, Sergi Roberto, Rafinha en reservedoelman Jasper Cillessen door blessures.

Atlético verspeelt punten tegen Girona

Atlético Madrid blijft door een gelijkspel tegen Girona derde in de Spaanse competitie. De wedstrijd eindigde in 1-1.

Een eigen doelpunt van Jonás Ramalho voorkwam de tweede nederlaag van het seizoen voor de ploeg van trainer Diego Simeone. De verdediger van Girona schoot, opgejaagd door Diego Costa, de bal voorbij zijn doelman.

Op slag van rust was Girona op voorsprong gekomen. Atlético-doelman Jan Oblak stuitte aanvaller Cristhian Stuani met een overtreding. De strafschop werd benut door de Uruguayaan zelf, die dit seizoen elf van de negentien treffers van Girona maakte.

Bekijk de stand en de uitslagen in de Primera División

Eerste puntenverlies PSG

Na veertien speelrondes in de Ligue 1 is Paris Saint-Germain niet langer foutloos. De Parijzenaars kwamen in Bordeaux tweemaal op voorsprong dankzij Neymar en Kylian Mbappé. De Braziliaanse aanvaller viel kort na rust uit met een liesblessure.

Middenmoter Bordeaux hield dankzij Jimmy Briand en Andreas Cornelius toch een punt over aan de wedstrijd. De gelijkmaker van de Deense invaller viel in de 84e minuut.

PSG heeft nog altijd een geruststellende voorsprong van veertien punten op nummer twee Montpellier.

Bekijk de stand en de uitslagen in de Legue 1

De Vrij met Inter niet langs Roma

Stefan de Vrij liep met Internazionale tegen puntenverlies op in de Serie A. De uitwedstrijd tegen AS Roma eindigde in een 2-2 gelijkspel.

Daardoor loopt de achterstand op koploper Juventus op tot elf punten. Napoli kan maandag op acht punten van de ongenaakbare lijstaanvoerder komen, maar dan moet de runner-up wel winnen van Atalanta Bergamo. AS Roma staat slechts zevende.

Inter kwam via Keita Baldé en Mauro Icardi tweemaal op voorsprong in het Stadio Olimpico, maar de thuisploeg pakte dankzij Cengiz Ünder en Aleksandar Kolarov (penalty) toch een punt.

De Vrij speelde de hele wedstrijd voor de 'Nerazzurri', Justin Kluivert mocht twintig minuten voor tijd invallen bij de 'Giallorossi'.

Bekijk de stand en de uitslagen in de Serie A

Frankfurt verzuimt tweede plek in Bundesliga te pakken

In Duitsland liet Eintracht Frankfurt de kans liggen om naar de tweede plaats te stijgen. De bekerwinnaar verloor in eigen stadion van VfL Wolfsburg: 1-2.

Admir Mehmedi (31e minuut) en Daniel Ginczek (68e minuut) maakten de doelpunten voor Wolfsburg. Kort voor tijd scoorde Luka Jovic tegen.

Wout Weghorst deed de hele wedstrijd mee bij Wolfsburg. De oud-spits van AZ kreeg een gele kaart. Paul Verhaegh bleef op de reservebank. Bij Frankfurt had Jonathan de Guzman een basisplek. Landgenoot Jetro Willems verving hem in de 63e minuut.

Voor Frankfurt was het de eerste nederlaag sinds eind september. De club staat nu vijfde, op tien punten van koploper Borussia Dortmund. Wolfsburg is achtste.

Bekijk de stand en de uitslagen in de Bundesliga

Besiktas wint topper van Galatasaray

De Turkse topper tussen Besiktas en Galatasaray werd met 1-0 gewonnen door de thuisploeg. De enige treffer viel in de achttiende minuut uit een strafschop van Adem Ljajic.

Jeremain Lens kwam bij Besiktas als invaller in het veld, zijn ploeggenoot Ryan Babel ontbrak door een dijbeenblessure. Galatasaray-verdediger Ryan Donk was geschorst voor de derby van Istanboel.