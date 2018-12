Feyenoorder Sam Larsson genoot zondag volop van zijn prachtige doelpunt in de met 2-1 gewonnen topper in De Kuip tegen PSV. De aanvaller was met een verwoestende uithaal verantwoordelijk voor de belangrijke 2-0.

"Het was een goede goal. Het was ook leuk juichen. Een beetje zoals Eden Hazard van Chelsea", zei hij na afloop van de enerverende topper met een grote glimlach op zijn gezicht.

Larsson werd in de 33e minuut op maat bediend door de goed afjagende Jeremiah St. Juste en schoot de bal van een meter of 20 kiezelhard in de kruising achter de kansloze doelman Jeroen Zoet.

"Ik blijf na de training altijd wat langer op het veld om te oefenen op afstandsschoten. Het lukte me tot nu toe alleen in de beker om op die manier te scoren, maar gelukkig nu ook in de competitie. Het is leuk om beloond te worden."

Larsson had tevens een aanzienlijk aandeel in de 1-0. Hij stond aan de basis van de counter waaruit Nicolai Jörgensen in de 28e minuut met een schot buiten het strafschopgebied via de binnenkant van de paal doel trof.

"Dat was een counter uit het boekje. Ik weet niet meer van wie ik de bal kreeg, volgens mij van Clasie, maar ik vond Berghuis in de vrije ruimte en hij gaf op zijn beurt weer een fantastische steekbal op Jörgensen."

'Alles is nog mogelijk in titelrace'

Na een dominante eerste helft had Feyenoord het na rust een stuk lastiger. Na de aansluitingstreffer van Steven Bergwijn kwamen de Rotterdammers in de slotfase nog een paar keer heel goed weg.

"We vielen in de tweede helft wat terug en hadden het na de 2-1 zwaar, maar ik denk dat dat ook normaal is tegen een team dat tot aan vandaag elke wedstrijd won. Ze hadden bovendien na de 2-0 niks meer te verliezen", aldus Larsson.

"Het was al met al een heel goede wedstrijd van onze kant. We haalden in de eerste helft een ontzettend hoog niveau. Zowel aanvallend als verdedigend. We creëerden veel kansen en gaven weinig weg."

Feyenoord heeft door de zege als de nummer drie tien punten achterstand op koploper PSV en kan dat gat aanstaande donderdag verkleinen tot zeven punten als de inhaalwedstrijd op eigen veld tegen VVV-Venlo wordt gewonnen.

"Alles is nog mogelijk in de titelrace. We zijn nog niet eens halverwege de competitie. We hebben vandaag ons werk goed gedaan, maar we moeten dit vol blijven houden en deze prestatie ook donderdag weer op de mat leggen."

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie