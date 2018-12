Gregg Berhalter is zondag aangesteld als bondscoach van de Verenigde Staten. De oud-speler van PEC Zwolle, Sparta Rotterdam en SC Cambuur moet het land naar het WK van 2022 in Qatar leiden.

"Dit is een enorme eer", zegt de 45-jarige Berhalter op de site van de Amerikaanse bond. "Doordat ik zelf voor de nationale ploeg heb gespeeld, weet ik hoe mooi het is om je land te vertegenwoordigen."

Berhalter werd aangesteld door een andere oud-speler uit de Eredivisie. Earnest Stewart is technisch directeur bij de Amerikaanse bond.

"Ik geloof in ons programma en in onze spelers. We gaan samen aan iets speciaals werken en een team ontwikkelen waar de fans trots op zijn", aldus Berhalter.

De oud-prof kwam tot 45 interlands voor de VS. Hij is de eerste Amerikaanse bondscoach die als speler op een WK actief is geweest voor het land. Berhalter speelde op het WK van 2002 in Zuid-Korea en Japan en zat ook vier jaar later in de WK-selectie, maar speelde op het toernooi in Duitsland geen minuut.

Berhalter wil dat fans weer trots kunnen zijn

De VS wist zich niet te kwalificeren voor het WK van afgelopen zomer in Rusland. De mislukte kwalificatiecampagne kostte bondscoach Bruce Arena zijn baan. Sindsdien nam voormalig assistent Dave Sarachan op interim-basis de honneurs waar.

Amerika wist slechts een van de laatste acht interlands te winnen. In juni en juli volgend jaar organiseert het land samen met Costa Rica de Gold Cup, het kampioenschap van Noord- en Midden-Amerika en de Caraïben.

Berhalter werkte als trainer bij het Zweedse Hammarby en bij Columbus Crew in de MLS. Als speler diende hij behalve de drie Nederlandse clubs ook Crystal Palace in Engeland, Energie Cottbus en 1860 München in Duitsland en LA Galaxy in zijn geboorteland.