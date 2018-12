Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst en aanvaller Steven Berghuis waren zondag na de met 2-1 gewonnen topper tegen PSV vooral zeer blij met het spel van de Rotterdammers in de eerste 45 minuten.

"De manier van spelen was zoals we het vooraf wilden, we hebben een geweldige eerste helft gespeeld", jubelde Van Bronckhorst na de topper in De Kuip bij FOX Sports.

Nicolai Jörgensen (in de 28e minuut) en Sam Larsson (in de 33e minuut) zetten Feyenoord voor rust met fraaie treffers op een 2-0-voorsprong. PSV kwam twintig minuten voor tijd terug tot 2-1, maar de koploper kon het eerste puntenverlies van dit seizoen in de Eredivisie niet meer voorkomen.

"Onze voorsprong had na de eerste helft eigenlijk nog wel groter moeten zijn", aldus Van Bronckhorst. "Als we deze energie in de wedstrijd stoppen, zijn we heel sterk. We deden het geweldig op het middenveld, waardoor PSV niet in de wedstrijd kwam."

Berghuis, die de assist gaf bij de 1-0 van Jörgensen, genoot in het veld van het spel van Feyenoord voor rust. "Ik denk dat we een fantastische eerste helft speelden. We toonden lef, het zag er echt goed uit. Het voelde ook goed", zei hij.

De aanvaller heeft er geen verklaring voor waarom Feyenoord dit seizoen niet altijd dit niveau kan halen. "Ik heb het vaker gezegd: er zit veel meer in deze ploeg dan we vaak laten zien. We willen altijd zo'n eerste helft afleveren, dit moet de norm zijn."

'Competitie is weer spannender geworden'

Feyenoord komt door de zege op acht punten van nummer twee Ajax en op tien punten van PSV. De Rotterdammers spelen donderdag in De Kuip bovendien nog een inhaalwedstrijd tegen VVV-Venlo.

"We hebben het gat kleiner gemaakt, dat was ook onze opdracht voor deze wedstrijd", aldus Van Bronckhorst. "Als we donderdag weer winnen, is het verschil met PSV nog maar zeven punten en dat is een gat dat nog te overbruggen is."

"De competitie is weer spannender, in ieder geval voor ons. Als we ook van VVV winnen, is het een heel mooie week voor Feyenoord."

Berghuis wil met nog 21 wedstrijden te gaan nog niet denken aan een mogelijke titel. "Ja, het voelde vandaag alsof het alles of niets was voor ons. Maar ik wil nu vooral donderdag weer zo'n goede wedstrijd afleveren als vandaag. Als we dit van elkaar blijven vragen, ziet het er goed uit."

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie