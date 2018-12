Trainer Mark van Bommel en aanvoerder Luuk de Jong vinden dat PSV de nederlaag bij Feyenoord (2-1) aan zichzelf te wijten heeft. Met name voor rust werd de koploper overklast.

Het is pas de eerste competitienederlaag voor PSV, dat alle voorgaande dertien duels in de Eredivisie had gewonnen. De Eindhovenaren staan nog altijd bovenaan, maar het verschil met nummer twee Ajax is nog maar twee punten.

Van Bommel en de Jong constateerden dat PSV het voor rust had laten liggen, toen Feyenoord door treffers van Nicolai Jörgensen en Sam Larsson een 2-0-voorsprong nam.

"We verliezen niet op basis van voetbal, maar op basis van inzet", constateerde Van Bommel tegenover FOX Sports. "Wij hebben toegestaan dat Feyenoord zo speelde en daarmee hebben we hen het idee gegeven dat ze iets konden halen."

'Kwamen na 2-0 niet meer in problemen'

PSV kwam na rust sterk terug, maar dat leverde alleen een treffer van Steven Bergwijn op. "We zijn na de 2-0 niet meer in de problemen gekomen. We krijgen nog genoeg kansen op 2-2, maar die valt helaas niet. Anders denk ik dat je hem nog wint ook", aldus Van Bommel. "We liepen constant achter de 2-0 van de eerste helft aan."

Ook De Jong vindt dat PSV het alleen zichzelf kwalijk mag nemen dat de ongeslagen status weg is. "We verliezen van onszelf. We spelen de eerste helft gewoon niet goed, we lieten alles maar gebeuren."

De aanvoerder zag dat Feyenoord vrijwel alle belangrijke duels won. "We verloren elke tweede bal en elk duel, en Feyenoord profiteert daarvan. In de tweede helft leveren we meer energie en spelen we ons eigen spel. Toen was het voor mijn gevoel eenrichtingsverkeer."

'Zege Feyenoord niet dik verdiend'

De Jong noemde de zege van Feyenoord dan ook niet dik verdiend. "Wij hebben in de slotfase nog kansen op de 2-2, dus in dat opzicht vind ik het niet dik verdiend. Zij leveren de eerste helft gewoon meer strijd dan wij, dat maakte het verschil."

De spits bestreed dat de competitie door de nederlaag weer open ligt. "Die is namelijk altijd open geweest. Wij hebben nooit gezegd dat de competitie gesloten was."

PSV speelt vrijdag de volgende competitiewedstrijd. De ploeg van Van Bommel krijgt dan Excelsior op bezoek.

