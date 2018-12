Feyenoord heeft zondag een einde gemaakt aan de lange zegereeks van PSV in de Eredivisie. De Rotterdammers waren in de eigen Kuip in een boeiende topper met 2-1 te sterk voor de Eindhovenaren.

Feyenoord speelde een ijzersterke eerste helft en kwam verdiend op een 2-0-voorsprong door doelpunten van Nicolai Jörgensen en Sam Larsson. De thuisploeg bleef na de 2-1 van Steven Bergwijn in de slotfase met hangen en wurgen overeind.

PSV leed daardoor na dertien competitiezeges op rij voor het eerst puntenverlies in de Eredivisie, maar de regerend landskampioen gaat nog wel aan kop met twee punten voorsprong op naaste achtervolger Ajax, die eerder op zondag simpel met 5-1 afrekende met ADO Den Haag.

Feyenoord is met tien punten achterstand op PSV terug te vinden op de derde plaats, maar de landskampioen van 2017 heeft ook een wedstrijd minder gespeeld. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst speelt donderdag in De Kuip de inhaalwedstrijd tegen VVV-Venlo.

PSV, dat dit seizoen in de competitie in totaal pas vier minuten op achterstand had gestaan, verzuimde om voor de derde keer in de clubhistorie veertien Eredivisie-duels op rij te winnen.

Feyenoord overrompelt PSV in eerste helft

Feyenoord was zich er tegen PSV overduidelijk van doordrongen dat het moest winnen om de titelaspiraties nog enigszins in leven te houden. De thuisclub zette de bezoekers van meet af aan onder druk en dat resulteerde al snel in twee goede kansen.

Eerst was het Jeremiah St. Juste die na goed doorgaan op de achterlijn recht op doelman Jeroen Zoet schoot, waarna Steven Berghuis na een fraaie combinatie met Jens Toornstra van dichtbij eveneens op de snel uit zijn doel komende Zoet stuitte.

PSV leek pas na ruim twintig minuten spelen wakker te zijn geschrokken, want toen lieten de bezoekers zich voor het eerst in aanvallend opzicht gelden met kopballen van Daniel Schwaab en Nick Viergever uit een hoekschop en een vrije trap van Hirving Lozano.

Feyenoord bleef evenwel de bovenliggende partij en dat leverde in de 28e minuut alsnog de verdiende 1-0 op. Jörgensen werd knap vrijgespeeld door Berghuis en passeerde Zoet met een schot vanaf de rand van het strafschopgebied dat via de paal doel trof.

Feyenoord drukt door na de 1-0

De ploeg van Van Bronckhorst kreeg daar zo'n boost van dat de 2-0 niet lang op zich liet wachten. Berghuis snoepte de bal af van Luuk de Jong en stelde Larsson in staat om de bal van een meter of twintig schitterend in de kruising te jagen.

Feyenoord moest vlak voor rust nog wel een enorme tegenvaller incasseren omdat Jörgensen naar zijn hamstring greep en niet verder kon. De uitblinkende Deense spits werd vervangen door de wat minder balvaste Dylan Vente.

Het spelbeeld veranderde daardoor wel in de tweede helft. Feyenoord slaagde er op de eerste tien minuten na niet meer in om PSV echt onder druk te zetten, ook omdat met Jordy Clasie nog een sterkhouder zich moest laten wisselen.

PSV mocht daardoor nog geloven in een resultaat, helemaal nadat Bergwijn in de 72e minuut voor de 2-1 zorgde. De aanvaller snelde eenvoudig langs Tyrell Malacia en schoof de bal vervolgens koelbloedig onder keeper Justin Bijlow door.

Wat volgde, was een uiterst enerverende slotfase. PSV was nog heel dicht bij de 2-2, maar Bergwijn en ook invaller Donyell Malen kregen de bal niet langs Bijlow, waardoor naast Feyenoord ook Ajax de winnaar van de veertiende speelronde is.

