FC Groningen heeft in de Eredivisie het degradatieduel met hekkensluiter NAC Breda gewonnen: 5-2. Eerder op zondag klom Heracles Almelo door een 4-1-zege op VVV-Venlo naar de vierde plaats.

In Groningen werd het duel in het slotkwartier beslist door doelpunten van Deyovaisio Zeefuik, Mimoun Mahi en Samir Memisevic. Eerder scoorden Mahi en Ritsu Doan al voor de thuisploeg, die aansluiting vindt met de middenmoot. Mikhail Rosheuvel en Mitchell te Vrede maakten de Brabantse doelpunten.

Adrián Dalmau opende voor Heracles al vroeg de score, waarna Lerin Duarte er vlak na rust 2-0 van maakte. Via een strafschop van Kristoffer Peterson liep Heracles uit naar 3-0, maar via Nils Röseler kwam VVV op 3-1. Duarte besliste het duel met zijn tweede van de middag.

Heracles heeft nu 23 punten en passeert op de ranglijst FC Utrecht en Vitesse, die dit weekend allebei punten verspeelden. VVV blijft boven in de middenmoot staan met negentien punten.

Mahi leidt Groningen langs NAC

FC Groningen nam tegen NAC op bijzonder fraaie wijze de leiding. Een voorzet van de rechterkant van Doan werd door Mahi in één keer op doel geschoten. De bal verdween via de binnenkant van de paal achter doelman Benjamin van Leer.

Heel lang kon de thuisploeg niet van die voorsprong genieten, want uit de eerste grote kans van NAC schoot Rosheuvel de gelijkmaker binnen. De vleugelspits schepte de bal over doelman Sergio Padt nadat die uit een vrije trap voor zijn voeten was gekomen.

Hoewel beide ploegen nog kansen op een treffer kregen, viel die voor rust niet meer. Ondanks een overwicht van Groningen, was het NAC dat de leiding nam. Te Vrede kwam bij een vrije trap boven Padt uit en kopte tien minuten na de hervatting de 1-2 binnen.

Twee minuten later was het aan de overkant al raak. Een voorzet van de mee opgekomen Zeefuik werd door Van Leer nog gekeerd, maar in de rebound schoof Doan de bal binnen. De rechtsback schoot een kwartier voor tijd op aangeven van Mahi zelf de 3-2 binnen.

Mahi besliste de wedstrijd vijf minuten voor tijd. Van Leer keerde zijn eerste poging nog, maar in de rebound vond Mahi precies het juiste gaatje. Memisevic maakte in blessuretijd uit een hoekschop ook nog 5-2, waardoor Groningen de vierde zege van het seizoen boekte.

Duarte twee keer trefzeker voor Heracles

Heracles had voor rust weinig te duchten van VVV. Na de openingstreffer van Dalmau, die raak schoot op aangeven van Brandley Kuwas, mocht de ploeg doelman Lars Unnerstall dankbaar zijn dat het bij 1-0 bleef. De Duitser redde enkele keren knap.

VVV leek na rust op 1-1 te komen, maar de treffer van Jay-Roy Grot werd wegens vermeend buitenspel afgekeurd. Vlak daarna werd het 2-0, nadat Duarte de bal oppikte in het strafschopgebied en Unnerstall van dichtbij passeerde.

Peterson vergrootte de marge tien minuten na rust door vanaf elf meter raak te schieten. De Zweedse clubtopscorer was zelf gevloerd en liet Unnerstall kansloos. Toch kwam VVV nog terug. Verdediger Röseler stond na een vrije trap op de goede plek en schoot raak.

De fraaiste treffer kwam echter op naam van Duarte, die vanaf de rechterkant de bal van afstand in de verre hoek krulde. Dalmau raakte in de slotfase nog de lat namens Heracles, dat al de zevende zege van het seizoen boekte

Bekijk de uitslagen en de stand in de Eredivisie