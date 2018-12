Daley Sinkgraven maakte zondag na een lange revalidatie eindelijk zijn rentree voor Ajax. De verdediger mocht twaalf minuten voor tijd invallen tegen ADO Den Haag (5-1), hoewel hij er eigenlijk niet op had gerekend bij de wedstrijdselectie te zitten.

Sinkgraven speelde op 18 november 2017 tegen NAC Breda (0-8 zege) zijn laatste officiële wedstrijd voor Ajax. Daarna hield een slepende knieblessure hem een jaar aan de kant. Zaterdag kreeg de 23-jarige speler te horen dat hij was opgenomen in de selectie voor het duel met ADO.

"Ik had eigenlijk niet verwacht dat ik erbij zou zitten", zei Sinkgraven na de eenvoudige zege op ADO tegen FOX Sports. "Dus het was een mooi moment toen ik het nieuws kreeg. Ik werd ook meteen gefeliciteerd door ploeggenoten."

Sinkgraven begon op de bank en mocht bij een 4-1-voorsprong invallen voor Zakaria Labyad. "Je weet natuurlijk nooit of je speeltijd krijgt, dat hangt van de wedstrijd af. Ik ben blij dat ik weer wat minuutjes heb mogen maken. Ik heb het gemist om lekker te voetballen en de ontvangst van het publiek was ook prachtig."

Ten Hag: 'We bleven jagen op meer goals'

Ajax legde al in de eerste helft de basis voor de ruime zege met goals van David Neres, Nicolás Tagliafico en Matthijs de Ligt. Aaron Meijers deed bij een stand van 2-0 iets terug voor ADO, maar in de tweede helft gaven Donny van de Beek en Kasper Dolberg de zege voor de thuisclub nog wat extra glans.

"Weer drie punten erbij en we hebben het publiek vermaakt", concludeerde trainer Erik ten Hag tevreden. "ADO speelde heel compact met vijf verdedigers, maar omdat we snel scoorden moesten ze van systeem veranderen. Ook daarop hebben we goed geanticipeerd."

Ten Hag was content dat Ajax ook bij een ruime voorsprong bleef jagen op meer goals. "Het is mooi om te zien dat Huntelaar enorm baalt dat hij niet heeft gescoord. En keeper Onana was ziek van die tegentreffer."

Enige minpuntje voor Ajax was het geblesseerd afhaken van Lasse Schöne tijdens de warming-up. "Hij kreeg toch weer een beetje last van een lies, net als vrijdag op de training. We wilden geen risico nemen. Zakaria Labyad heeft hem meer dan uitstekend vervangen."

