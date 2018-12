ADO Den Haag-doelman Robert Zwinkels had zondag een zware middag in de Johan Cruijff ArenA. De ervaren keeper zag de ene na de andere Ajax-aanval op zich afkomen en verloor met zijn ploeg uiteindelijk met 5-1.

"Het voelt een beetje alsof ik door een bulldozer geraakt ben, ik heb een druk middagje gehad", zei de 35-jarige Zwinkels na het duel tegen Omroep West.

Ajax kwam voor eigen publiek tot liefst 32 doelpogingen, een record in de Eredivisie dit seizoen. De laatste keer dat de Amsterdammers zo vaak een vijandig doel onder vuur namen, was bij de 4-1-thuiszege op 19 april tegen VVV-Venlo (33 doelpogingen).

Zwinkels hield nog aardig wat tegen, maar moest wel toestaan dat David Neres, Nicolás Tagliafico, Matthijs de Ligt, Donny van de Beek en Kasper Dolberg scoorden voor Ajax.

"Ik had het gevoel dat ik vandaag constant 'op de teentjes' moest staan, het was een soort conditietraining voor mij", stelde de doelman. "Ik leg zo een paar zakken ijs op mijn knieën, even goed herstellen."

Zwinkels had geen klachten over de instelling van zijn ploeg, die na de zevende nederlaag van het seizoen dertiende staat met vijftien punten. "We strijden altijd wel, maar alleen strijden is niet genoeg in de Eredivisie. Vandaag was Ajax te goed voor ons."

'Wat je ook doet, je hebt het hier altijd moeilijk'

ADO-trainer Alfons Groenendijk had een plannetje bedacht om het Ajax moeilijk te maken, maar hij zag al snel dat zijn tactiek totaal niet werkte in de ArenA. "We hebben het snel weer teruggedraaid", aldus Groenendijk tegen FOX Sports.

De voormalig Ajacied zag dat zijn ploeg de thuisploeg hielp door wat foutjes te maken in de openingsfase. "Maar wat je ook doet hier, het is altijd moeilijk, voor elke ploeg. We hadden een superdag moeten hebben en die hadden we niet."

"Zij hebben op elke positie een betere speler. Ajax is een ploeg waar ik ook van geniet in de Champions League. We probeerden van alles, maar het was niet genoeg. Met hun individuele klasse waren we absoluut een maatje te klein."

Groenendijk wil dat ADO zich zo snel mogelijk focust op de belangrijke thuiswedstrijd van zaterdag tegen nummer zeventien De Graafschap.

"We moeten dit heel snel verwerken en ons richten op het volgende duel. De Graafschap is een wedstrijd waarin wij de punten moeten pakken."

