Liverpool heeft zondag de Merseyside-derby tegen Everton met 1-0 gewonnen. Diep in blessuretijd ging Everton-doelman Jordan Pickford op merkwaardige wijze in de fout, waardoor Liverpool toch nog kon scoren.

In de zesde minuut van de extra tijd probeerde Virgil van Dijk het met een wanhoopspoging van afstand, maar de verdediger raakte de bal verkeerd en produceerde een vuurpijl.

Van Dijk draaide zich al om na zijn mispeer, maar Pickford probeerde de bal die over zou zijn gegaan nog te vangen. Daardoor kwam die via de lat terug in het spel en kon Divock Origi van dichtbij de winnende treffer intikken.

De bizarre ontknoping leidde tot ongekende vreugdetaferelen bij Liverpool. Manager Jürgen Klopp sprintte het veld in en sprong keeper Alisson Becker in de armen.

Overwicht Liverpool in derby

De overwinning van Liverpool was verdiend, want de thuisploeg had op Anfield Road een overwicht. Met name Sadio Mané en Mohamed Salah lieten enkele grote kansen onbenut.

Kort voor zijn miraculeuze winnende treffer was Origi al dicht bij de verlossende 1-0. In de 88e minuut raakte de Belg de paal, nadat Van Dijk een hoekschop had doorgekopt.

Behalve Van Dijk speelde ook Georginio Wijnaldum de hele wedstrijd voor Liverpool, Maarten Stekelenburg zat negentig minuten op de bank bij Everton.

Liverpool is na veertien duels nog altijd zonder nederlaag in de Premier League. De achterstand op de eveneens ongeslagen koploper Manchester City bedraagt twee punten. De ploeg van manager Josep Guardiola was zaterdag al met 3-1 te sterk voor Bournemouth.

Arsenal verslaat Tottenham in doelpuntrijke derby

Eerder op zondag was Arsenal met 4-2 te sterk voor Tottenham Hotspur in een Londense derby. Door de overwinning staat de ploeg van manager Unai Emery op de vierde plek met acht punten achterstand op koploper Manchester City. De 'Spurs' hebben evenveel punten als de stadgenoot, maar een minder doelsaldo.

Tottenham kende een slechte start in het Emirates Stadium, want Jan Vertonghen veroorzaakte al na negen minuten een strafschop door bij een hoekschop hands te maken. Pierre-Emerick Aubameyang schoot raak vanaf elf meter: 1-0.

Toch stonden de 'Spurs' bij rust met 1-2 voor. Eric Dier kopte bij de eerste paal raak na een vrije trap van Christian Eriksen en Harry Kane benutte een strafschop, die werd gegeven wegens een overtreding op Heung-Min Son.

Arsenal trok de wedstrijd na rust naar zich toe. Aubameyang maakte zijn tweede van de middag door van twintig meter raak te schieten. Een kwartier voor tijd profiteerde Alexandre Lacazette van knullig balverlies van de Argentijn Juan Foyth. De spits van Arsenal gleed uit toen hij uit wilde halen, maar had geluk dat zijn inzet via een verdediger van Tottenham in het doel verdween (3-2).

Enkele minuten later besliste Lucas Torreira de wedstrijd door van dichtbij Hugo Lloris te passeren. Tottenham speelde de wedstrijd uit met tien man, omdat Vertonghen in de slotfase zijn tweede gele kaart kreeg.

Chelsea maakt geen fout tegen hekkensluiter

In een andere Londense derby maakte Chelsea geen fout. De ploeg won moeizaam met 2-0 van hekkensluiter Fulham.

De openingstreffer viel al in de vierde minuut. N'Golo Kanté bediende Pedro, die vervolgens het duizendste thuisdoelpunt van Chelsea in de Premier League maakte.

Pas in de slotfase wist Chelsea de score te verhogen. Eden Hazard legde de bal na een fraaie aanval terug op Ruben Loftus-Cheek, die de 2-0 binnen schoot.

Door de negende zege van het seizoen staat Chelsea op de derde plek met een achterstand van zeven punten op koploper Manchester City.

