​Ajax heeft zondag in de Eredivisie een eenvoudige thuiszege geboekt op ADO Den Haag. De formatie van trainer Erik ten Hag won met 5-1 en liep daarmee in op PSV, dat later op zondag met 2-1 verloor in de topper tegen Feyenoord.

Voor de Amsterdammers waren David Neres, Nicolás Tagliafico en Matthijs de Ligt voor rust trefzeker. In de tweede helft waren Donny van de Beek en Kasper Dolberg verantwoordelijk voor de Amsterdamse treffers. Aaron Meijers deed bij 2-0 wat terug voor ADO.

Voor Daley Sinkgraven was het een speciale wedstrijd. De linksback maakte na ruim een jaar blessureleed zijn rentree in het eerste elftal. Zijn laatste officiële wedstrijd voor Ajax was op 18 november 2017 tegen NAC Breda (0-8).

Ajax verkleint door de overwinning de achterstand op koploper PSV naar twee punten. ADO Den Haag is middenmoter met vijftien punten uit veertien duels.

Sterk begin van Amsterdammers

Ajax overrompelde ADO vanaf het eerste fluitsignaal. De Haagse formatie kwam in het eerste kwartier twee keer goed weg, toen een kopbal van Neres door doelman Robert Zwinkels uit de kruising werd getikt en Klaas-Jan Huntelaar het na een fraaie pass iets te mooi wilde proberen.

De derde grote kans voor Ajax zat er wel in, al had Neres twee pogingen nodig om Zwinkels te passeren. De Braziliaan stuitte met zijn eerste poging nog op een verdediger, maar schoot de bal in de rebound hard achter de Haagse doelman.

Vlak daarna zat ook de tweede treffer erin, na een fraai uitgespeelde aanval van de Amsterdammers. Zakaria Labyad, die in de basis begon omdat Lasse Schöne niet fit bleek, kopte de bal voor het doel, waarna Tagliafico van dichtbij met het hoofd voor 2-0 zorgde.

ADO stelde daar eigenlijk weinig tegenover. In de beginfase dook Sheraldo Becker nog wel op voor Ajax-doelman André Onana, maar verder werd de ploeg van trainer Alfons Groenendijk vooral gevaarlijk uit vrije trappen. Een van die dodespelmomenten resulteerde zeven minuten voor rust in de 2-1. Meijers krulde de bal fraai in de bovenhoek.

Sinkgraven mag kwartier meespelen

Dat betekende niet dat de spanning terug kwam, want nog voor rust bracht De Ligt de marge weer op twee. De aanvoerder van Ajax stuitte bij een eerder schot van afstand nog op Zwinkels, maar de keeper was op slag van rust wel geslagen toen een poging van afstand van De Ligt laag in de hoek belandde.

Mocht ADO na rust nog enige hoop koesteren, dan werd die door Van de Beek tenietgedaan. De middenvelder zorgde twee minuten na de hervatting al voor de 4-1, door na een fout van Wilfried Kanon via de binnenkant van de paal raak te schieten.

Ajax liet de teugels daarna wat vieren, maar in het laatste kwart mocht het thuispubliek weer opveren. Dat kwam mede door de rentree van Sinkgraven die een kwartier voor tijd Labyad mocht aflossen.

Het meeste gejuich klonk echter bij de 5-1 van Dolberg, die twintig minuten voor tijd Huntelaar was komen aflossen. De spits zette een verdediger weg en passeerde Zwinkels met een gevoelig stiftje. De score had zelfs nog hoger uit kunnen vallen als met name Neres het vizier wat scherper had staan.

