Ronald Koeman vindt dat het Nederlands elftal niet mag klagen over de loting voor de kwalificatie voor het EK van 2020. Volgens de bondscoach is Oranje het aan zijn stand verplicht het eindtoernooi te halen.

Voor groepshoofd Nederland kwam zondag uit pot 2 met Duitsland weliswaar de zwaarst mogelijke tegenstander tevoorschijn, maar met Noord-Ierland, Estland en Wit-Rusland uit de andere potten had de loting veel zwaarder uit kunnen vallen.

"Op Duitsland had ik natuurlijk niet gehoopt, al weet je in je achterhoofd dat het kan gebeuren", zegt Koeman in Dublin, waar de loting werd verricht, tegen de NOS. "Maar verder is het een prima loting. De beste twee ploegen gaan naar het EK. We zijn aan onze stand verplicht om ons te plaatsen."

Met Noord-Ierland en Estland treft Oranje landen die degradeerden uit hun poule in de Nations League. "Het had veel zwaarder uit kunnen vallen met bijvoorbeeld Servië uit pot 3. Ik kan niet ontevreden zijn vanwege Duitsland. Dat is maar één tegenstander."

De EK-kwalificatiereeks start in maart volgend jaar en eindigt in november. "We gaan ons goed voorbereiden en moeten nog even afwachten wat het schema wordt", zegt Koeman. "Dat horen we later vandaag."

Löw rekent op EK-ticket voor Duitsland en Nederland

Bondscoach Joachim Löw van Duitsland verheugt zich op de twee wedstrijden tegen Nederland. In de Nations League werd hij met zijn ploeg in de Johan Cruijff ArenA met liefst 3-0 verslagen. De ontmoeting in Gelsenkirchen eindigde vorige maand in 2-2.

"De landen kennen elkaar ondertussen heel goed en het zijn altijd interessante wedstrijden", aldus Löw, die net als Koeman vindt dat het geen probleem mag zijn om een EK-ticket te pakken. "We kennen onze eigen kracht. Normaal gesproken zullen Duitsland en Nederland zich uit deze groep kwalificeren."

Van bondscoach Michael O'Neill van Noord-Ierland had de loting anders uit mogen vallen. "Dit wordt natuurlijk heel zwaar. We spelen tegen twee van de toplanden in Europa, maar we moeten ons best doen en proberen de eerste twee te halen."

Ondanks de zware tegenstand ziet hij ook de andere kant van de medaille. "We hebben geweldige wedstrijden om naar uit te kijken. De duels met Duitsland en Nederland in Belfast zullen fantastisch worden."