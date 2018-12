Arjen Robben vertrekt na dit seizoen bij Bayern München. De 34-jarige aanvaller zal zijn aflopende contract bij de Duitse club niet verlengen.

"Het is mooi geweest", zei Robben zondag op een fandag volgens het Duitse Sport 1. "Het waren tien geweldige jaren."

De vleugelspits staat al sinds 2009 onder contract bij Bayern München, waarmee hij in 2013 de Champions League won. Robben maakte toen in de finale tegen Borussia Dortmund het winnende doelpunt.

"Ik heb een paar weken geleden de beslissing genomen", vertelde de Groninger zondag aan het AD over zijn aangekondigde vertrek bij Bayern. "Ik denk dat het juist is om dit te doen en het nu kenbaar te maken."

"Ik krijg natuurlijk ook mee dat de discussie begint te ontstaan over 'de oudjes' bij Bayern. De fans weten nu hoe ik erin sta. Ik weet nog niet wat ik na de komende zomer ga doen. Er zullen aanbiedingen komen. We gaan het zien."

Vorig seizoen hing een vertrek van de Groninger al in de lucht toen hij zelf aangaf te twijfelen over een langer verblijf bij de 'Rekordmeister'. In mei zette de 96-voudig Oranje-international toch zijn handtekening onder een contractverlenging voor één jaar.

Robben scoorde deze week twee keer in het Champions League-duel met Benfica

Robben al zeven keer kampioen met Bayern

Robben begon zijn profcarrière in het seizoen 2000/2001 bij FC Groningen en kwam vervolgens uit voor PSV, Chelsea en Real Madrid, waarna hij negen jaar geleden dus in München belandde.

Afgelopen seizoen werd Robben voor de zesde keer op rij en de zevende keer in totaal kampioen met de Duitse topclub. Voor de Groninger was het de elfde landstitel in zijn loopbaan, waarmee hij Johan Cruijff afloste als Nederlander met de meeste kampioenschappen.

De Duitse topclub maakt momenteel een moeizaam seizoen door. Bayern plaatste zich weliswaar in een groep met Ajax voor de achtste finales van de Champions League, maar in de competitie werd al drie keer verloren.

Hoeness kondigde vertrek Robben al aan

Bayern-voorzitter Uli Hoeness gaf eerder op zondag tijdens dezelfde fanbijeenkomst al aan dat het aflopende contract van Robben hoogstwaarschijnlijk niet verlengd gaat worden. Ook van Franck Ribéry, die sinds 2007 voor Bayern speelt, zal afscheid worden genomen.

Hoeness kondigde zaterdag al aan dat Bayern na dit seizoen de selectie flink wil versterken. Ook sprak hij toen zijn steun uit voor de bekritiseerde coach Niko Kovac.

