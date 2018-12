Nederland-Duitsland is het meest in het oog springende affiche dat de loting voor het EK van 2020 zondag in Dublin heeft opgeleverd. De Belgen treffen onder meer Rusland en Schotland en Frankrijk lootte IJsland en Turkije.

Het Nederlands elftal werd in groep C gekoppeld aan Duitsland, Noord-Ierland, Estland en Wit-Rusland.

Wereldkampioen Frankrijk neemt het op tegen IJsland, Turkije, Albanië, Moldavië en Andorra, terwijl België - de nummer één van de FIFA-ranking - naast Rusland en Schotland ook Cyprus, Kazachstan en San Marino zal tegenkomen.

De 55 UEFA-landen werden bij de loting over tien poules verdeeld. De beste tien landen uit divisie A van de Nations League - waaronder Oranje - werden daarbij als groepshoofd aangemerkt.

Vier EK-duels in Amsterdam

Het EK van 2020 wordt gespeeld in twaalf verschillende gaststeden, waaronder Amsterdam. In de Johan Cruijff ArenA worden drie duels in groep C en een achtste finale gespeeld. De andere duels in groep C zullen in de Roemeense hoofdstad Boekarest worden afgewerkt.

De eerste speelronde van de EK-kwalificatie is van 21 tot en met 23 maart 2019. De tiende en laatste speelronde is in november van 2019.