Het Nederlands elftal speelt in de kwalificatiereeks voor het EK van 2020 al in de tweede en derde wedstrijd tegen Duitsland. Noord-Ierland, Estland en Wit-Rusland zijn de andere tegenstanders in groep C.

Dat wees de loting in Dublin zondagmiddag uit. De beste twee landen van elke kwalificatiepoule plaatsen zich voor het EK van 2020, dat plaatsvindt van 12 juni tot en met 12 juli.

Zondagavond werd het speelschema bekendgemaakt. Nederland begint op 21 maart met een thuiswedstrijd tegen de Wit-Russen en ontvangt drie dagen later Duitsland.

De 'Mannschaft' is in september ook de tegenstander in de derde groepswedstrijd. Oranje sluit de kwalifcatie in november 2019 af met een thuiswedstrijd tegen Estland.

Oranje was groepshoofd tijdens de loting en trof met Duitsland de zwaarst mogelijke tegenstander van pot 2. Vervolgens maakten Noord-Ierland (pot 3), Estland (pot 4) en Wit-Rusland (pot 5) de poule compleet.

Nederland was ook in de Nations League al aan Duitsland gekoppeld en kan vertrouwen putten uit die twee ontmoetingen. In oktober werd in de Johan Cruijff ArenA met 3-0 gewonnen, in Gelsenkirchen sleepte de formatie van bondscoach Ronald Koeman in november een gelijkspel (2-2) uit het vuur.

Twintig EK-tickets verdeeld in kwalificatie

De groepen A tot en met E bestaan uit vijf landen, de poules F tot en met J tellen nog een zesde deelnemer. Twintig tickets worden via de kwalificatiereeks verdeeld.

De laatste vier startbewijzen zijn te verdienen via de play-offs van de Nations League, in maart 2020. Hierin spelen de beste landen van elke divisie in de Nations League die zich niet via de reguliere route hebben geplaatst tegen elkaar.

Het EK van 2020 wordt gespeeld in twaalf verschillende Europese landen, waaronder Nederland. In de Johan Cruijff ArenA worden drie groepsduels en een achtste finale afgewerkt.

Loting EK-kwalificatie Groep A: Engeland, Tsjechië, Bulgarije, Montenegro, Kosovo

Groep B: Portugal, Oekraïne, Servië, Litouwen, Luxemburg

Groep C: Nederland, Duitsland, Noord-Ierland, Estland, Wit-Rusland

Groep D: Zwitserland, Denemarken, Ierland, Georgië, Gibraltar

Groep E: Kroatië, Wales, Slowakije, Hongarije, Azerbeidzjan

Groep F: Spanje, Zweden, Noorwegen, Roemenië, Faroër, Malta

Groep G: Polen, Oostenrijk, Israël, Slovenië, Macedonië, Letland

Groep H: Frankrijk, IJsland, Turkije, Albanië, Moldavië, Andorra

Groep I: België, Rusland, Schotland, Cyprus, Kazachstan, San Marino

Groep J: Italië, Bosnië en Herzegovina, Finland, Griekenland, Armenië, Liechtenstein

Oranje al zeker van minimaal play-offs

Mocht de kwalificatiereeks mislukken, is Oranje als groepswinnaar in divisie A van de Nations League toch al zeker van een plek in de play-offs, net als Engeland, Zwitserland en Portugal. De loting voor de beslissende fase van de Nations League vindt maandag plaats. De halve finales en finale worden in juni volgend jaar in Portugal gespeeld.

De laatste twee grote toernooien werden afgewerkt zonder Oranje. Het Nederlands elftal wist zich niet te plaatsen voor het EK van 2016 in Frankrijk en het WK van dit jaar in Rusland.