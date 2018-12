AZ-trainer John van den Brom was na de verrassende 0-2-thuisnederlaag tegen Willem II niet alleen teleurgesteld over de uitslag, maar nog meer over de instelling van zijn spelers.

"We hebben elkaar gewoon laten stikken", concludeerde hij zaterdag na de vijfde nederlaag van het seizoen "De spelers moeten het samen doen en elkaar helpen, maar dat gebeurde niet. Dat vind ik nog erger dan de 0-2."

AZ kreeg in eigen huis al na drie minuten een doelpunt van Fran Sol om de oren. De Spaanse topscorer van Willem II bepaalde in de dertigste minuut de eindstand op 0-2.

"De teleurstelling van de vroege achterstand zijn we nooit meer echt te boven gekomen", zegt Van den Brom, die ook complimenten geeft aan de tegenstander. "Willem II heeft goed verdedigd en ons zo niet in de wedstrijd laten komen."

'Verwacht meer van de ervaren spelers'

De trainer probeerde in de rust nog iets te forceren door Fredrik Midtsjö en Mats Seuntjens te vervangen voor Dorin Rotariu en Ferdy Druijf, de trefzekere spits van Jong AZ.

"Ik haalde er twee ervaren spelers uit, want ik verwacht dat ze meer laten zien", legt Van den Brom uit. "Zij moeten de jonge spelers bij de hand nemen." Ook de invallers konden het tij echter niet keren. "Ferdy zit door zijn goals bij Jong AZ goed in zijn vel, maar ook hij kan het niet alleen."

AZ maakte vorig seizoen indruk door als derde te eindigen in de Eredivisie. Alireza Jahanbakhsh en Wout Weghorst, die aan de lopende band scoorden, vetrokken echter uit Alkmaar.

"We moeten ophouden om steeds te praten over de jongens die hier niet meer spelen", vindt Van den Brom. "Ook in dit elftal zit genoeg scorend vermogen. We hebben een goed team, al hebben we dat vanavond niet laten zien."

