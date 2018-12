Bryan Linssen had Vitesse zaterdagavond vanaf de stip naar de vierde plaats in de Eredivisie kunnen schieten. De aanvoerder gleed echter uit op het moment dat hij wilde schieten en zag dat zijn ploeg daardoor thuis tegen FC Emmen op 1-1 bleef steken.

Linssen mocht in de 89e minuut aanleggen vanaf elf meter en wist dat een rake trap zijn ploeg zo goed als zeker drie punten zou opleveren. Daarmee was Vitesse op de ranglijst over FC Utrecht heen gewipt.

"Ik stond vrij zeker achter de bal en wist waar ik wilde schieten", blikt Linssen bij de NOS terug op het cruciale moment. "Ik was er ook vrij zeker van dat ik zou scoren, maar ik glij gewoon weg." Linssen raakte de bal daardoor slecht en schoot huizenhoog over het doel van Emmen-keeper Kjell Scherpen.

De aanvaller vindt het te makkelijk om het slechte veld in de GelreDome de schuld te geven van zijn dure misser. "Dit ligt gewoon aan mezelf, klaar. En verder niets."

'Wij moeten veel beter zijn dan die gasten'

Linssen had na een half uur met een knappe kopbal de score geopend namens Vitesse. De linksbuiten beloonde de thuisploeg daarmee voor een sterke eerste helft.

"Maar daarna was het helemaal niks meer", doelt hij op de tweede helft. "Ik zag al gelijk bij de aftrap van de tweede helft dat Emmen niet meer met vijf man achterin speelde, maar het omgooide naar 4-4-2. Het maakt echter niet uit hoe zij spelen, wij moeten veel beter zijn dan die gasten."

Caner Cavlan trok de stand gelijk en pas in de slotfase maakte Vitesse weer aanspraak op de winst. De gemiste penalty zorgt er echter voor dat de Arnhemmers voorlopig geen vierde, maar vijfde staan. "Dat is heel zuur, we laten het gewoon zelf liggen", zegt Linssen. "Ik baal hier echt enorm van."

