Manchester United heeft een gebrek aan bulldogs, zei trainer José Mourinho zaterdag na het gelijkspel tegen Southampton (2-2). De Portugees laakte wederom de instelling van zijn spelers.

'The Red Devils' kwamen op vreemde bodem met 2-0 achter, maar door treffers van Romelu Lukaku en Ander Herrera, die met een fraai hakje scoorde, pakte United alsnog een punt. De achterstand op koploper Manchester City is inmiddels al zestien punten.

Het optreden in het St. Mary's Stadium stemde Mourinho dan ook niet tevreden. "We hebben niet veel gekke honden die de bal opvreten en continu blijven jagen. We missen spelers met die instelling", zei de coach na het duel.

De Portugees voegde daaraan toe dat zijn opmerking zeker niet negatief bedoeld is ten opzichte van honden. "Want ik houd van ze. Ik denk dat ze beter zijn dan veel mensen."

'Rashford de enige die rent en acties maakt'

Wel hintte de coach met zijn opmerking op de wens voor versterkingen in de winter. "Als de spelers niet begrijpen dat het draait om simpel spelen, dan is het moeilijk om continuïteit te waarborgen. Ze blijven maar voor moeilijke oplossingen kiezen. Dan maakt het niet uit welk systeem we spelen."

Mourinho was wel positief over aanvaller Marcus Rashford, die tegen Southampton beide doelpunten voorbereidde. "Hij was geweldig vandaag. Op zijn leeftijd moet hij rennen en acties maken. Hij is de enige die dat doet."

Wel zat de jonge aanvaller er na 75 minuten doorheen. "Hij was klaar en vroeg om eruit te mogen. Ik denk niet dat het per se vermoeidheid was, maar meer iets fysieks. Ik verwacht dat hij er de volgende wedstrijd gewoon weer bij is."

