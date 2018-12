AZ blijft wisselvallig presteren in de Eredivisie. De ploeg van trainer John van den Brom verloor thuis door twee doelpunten van Fran Sol met 0-2 van Willem II. Vitesse verzuimde eveneens te winnen. De Arnhemmers speelden bij het afscheid van Guram Kashia met 1-1 gelijk tegen FC Emmen.

Sol dompelde de Alkmaarders in het eigen AFAS Stadion in rouw. De Spanjaard trof in de eerste helft twee keer doel. Willem II klimt daardoor naar plek tien met slechts drie punten minder dan nummer acht AZ.

Het Vitesse van trainer Leonid Slutsky kwam voor rust nog wel op voorsprong door een doelpunt van Bryan Linssen, maar na rust maakte Caner Cavlan gelijk. In de slotfase verzuimde Linssen zijn ploeg de winst te bezorgen. Hij miste een strafschop.

Vitesse blijft door het gelijkspel vijfde in de stand. Het heeft evenveel punten als nummer vier FC Utrecht, maar een minder doelsaldo. Emmen is vijftiende met veertien punten.

Goals Sol zijn matig AZ te machtig

Sol bezorgde Willem II in Alkmaar een droomstart. Hij schoot de bal in de derde minuut via de onderkant van de lat achter doelman Marco Bizot. Die redde eerst nog op een schot van dichtbij, maar was in de daaropvolgende poging kansloos.

AZ kreeg daarna nog wat kansjes op de gelijkmaker, zo werd een poging van Oussama Idrissi maar net voor de lijn weggehaald, maar het was Willem II dat scoorde. Donis Avdijaj bood Sol na een snelle uitbraak een niet te missen kans en de Spanjaard pakte dat presentje dankbaar uit: 0-2.

Die achterstand was voor de ploeg van coach John van den Brom sein om wat meer aan te vallen. Hij bracht na rust met Dorin Rotariu en Ferdy Druijf dan ook twee verse spitsen. De Roemeen had zelfs de 1-2 op zijn schoen, maar hij stuitte op doelman Timon Wellenreuther.

Dat bleek zo ongeveer de laatste grote kans voor AZ, dat vlak daarvoor Sol een enorme kans op zijn derde treffer zag missen. De Spanjaard kon alleen op Bizot af, maar treuzelde zo lang, dat de verdediging kon ingrijpen. Het bleek geen dure misser, daar was het optreden van AZ te matig voor.

​Vitesse verzuimt Emmen te kloppen

Het duurde lang voor het duel tussen Vitesse en FC Emmen een beetje tot leven kwam. Op een kansje voor Linssen na - de aanvaller probeerde het met een hakje - was er in het eerste half uur weinig te genieten.

Diezelfde Linssen kopte de thuisploeg daarna wel op voorsprong. De linksbuiten kwam na een voorzet van Roy Beerens goed voor zijn man en liet Emmen-doelman Kjell Scherpen kansloos.

Het volgende hoogtepunt voltrok zich in de rust, toen het Vitesse-publiek afscheid nam van Kashia. De oud-aanvoerder vertrok afgelopen zomer na acht jaar naar het Amerikaanse San Jose Earthquakes en liep huilend een ereronde.

Gemiste strafschop breekt Vitesse op

Emmen kwam enkele minuten na de hervatting verrassend op gelijke hoogte. Vitesse-doelman Eduardo verwerkte een schot van Anco Jansen zeer matig, waarna Cavlan de bal van dichtbij binnenkopte: 1-1.

Het duurde lang voor Vitesse van die gelijkmaker hersteld was. Pas in de laatste twintig minuten kwamen de Arnhemmers echt opzetten. Dat leverde onder meer schietkansen voor Martin Ödegaard, Vyacheslav Karavaev en Danilho Doekhi op.

Vitesse leek de zege nog te pakken. Linssen mocht aanleggen voor een strafschop, nadat Gersom Klok in de fout ging ten opzichte van Alexander Büttner. Linssen gleed echter uit en schoot zijn strafschop over.

