Memphis Depay heeft zaterdag in meerdere opzichten van zich doen spreken bij Olympique Lyon. De aanvaller leverde een assist, maar miste ook een strafschop in de in een gelijkspel geëindigde uitwedstrijd tegen Lille OSC: 2-2. In Spanje won Real Madrid thuis met 2-0 van Valencia.

Memphis mocht vlak na rust bij een 2-0-achterstand vanaf elf meter aanleggen, maar hij schoot de bal hard en hoog over het doel.

De spits was daarna wel verantwoordelijk voor de assist bij de 2-1 van oud-Ajacied Bertrand Traoré en had met een slim overstapje ook een belangrijk aandeel in de late 2-2 van Moussa Dembélé.

Memphis benutte onlangs in de overtuigend met 2-0 gewonnen Nations League-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Frankrijk nog wel een strafschop. Hij was toen trefzeker met een 'panenka'.

De andere Nederlander bij Lyon, Kenny Tete, had voor het eerst dit seizoen een basisplaats. De rechtsback profiteerde van een schorsing van concurrent Rafael.

Lyon bleef door de remise de nummer twee in de Ligue 1, maar heeft nog altijd wel zeventien verliespunten meer dan koploper Paris Saint-Germain, die nog zonder puntenverlies is en zondag afreist naar Bordeaux.

Real Madrid thuis lang Valencia

Real Madrid heeft zich voor eigen publiek hersteld van de zeperd van vorige week tegen Eibar (3-0). 'De Koninklijke' won thuis met 2-0 van Valencia.

Real werd in het zadel geholpen door Valencia-middenvelder Daniel Wass, die al vroeg in het duel de bal ongelukkig in eigen doel kopte.

Het bleef daarna langs spannend in het Santiago Bernabéu-stadion, maar zeven minuten voor tijd besliste Lucas Vázquez het duel door op aangeven van Karim Benzema de 2-0 te maken.

Real klimt door de zege naar de vijfde plek in de Primera División. De achterstand op koploper FC Barcelona bedraagt drie punten, maar de Catalanen spelen zondag nog thuis tegen Villarreal.

Juventus begaat geen misstap in Serie A

Juventus beging zaterdag geen misstap in de strijd om de titel in de Serie A. De Turijners wonnen relatief eenvoudig met 0-3 bij Fiorentina.

Juventus stond halverwege op een 0-1-voorsprong door een doelpunt van Rodrigo Bentancur en liep na rust uit naar 0-3 dankzij treffers van Giorgio Chiellini en Cristiano Ronaldo (strafschop).

Het was voor Ronaldo, afgelopen zomer voor 100 miljoen euro overgekomen van Real Madrid, alweer zijn tiende competitiedoelpunt van het seizoen, waarmee hij samen met Krzysztof Piatek van Genoa topscorer van de Serie A is.

Juventus gaat aan kop in de Serie A met veertig punten, gevolgd door Napoli (29 punten), Internazionale (28 punten), Lazio (23 punten) en AC Milan (22 punten).

Napoli (uit tegen Atalanta Bergamo), Inter (uit tegen AS Roma), Lazio (uit tegen Chievo Verona) en Milan (thuis tegen Parma) komen later dit weekeinde nog wel in actie en kunnen het gat dan dus verkleinen.

