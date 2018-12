Het WK van 2022 wordt als het aan FIFA-voorzitter Gianni Infantino ligt niet alleen in Qatar gehouden, maar mogelijk ook in andere omliggende landen. Hij sprak zaterdag in zijn speech op de G20-top in Buenos Aires de hoop uit dat meerdere landen wedstrijden op het komende WK zullen huisvesten.

"Misschien, als het voetbal ervoor zorgt dat dromen waarheid worden, zullen we in 2022 een WK beleven in Qatar en ook, waarom niet, wat wedstrijden in andere landen aan de Arabische Golf", zei Infantino.

"Maar dat is weer een ander verhaal, hopelijk met een mooi einde." De voorzitter van de mondiale voetbalbond voegde daar het woord 'inshallah' aan toe, wat 'bij Gods wil' betekent.

Infantino heeft al eerder laten doorschemeren dat hij op het WK 2022 graag meer dan 32 landen wil zien. In dat geval heeft Qatar wel de hulp van enkele buurlanden nodig om alle wedstrijden te kunnen huisvesten.

De relatie tussen het golfstaatje met zo'n 2,5 miljoen inwoners en buurlanden als Saoedi-Arabië, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten is sinds enkele maanden echter behoorlijk bekoeld.

Om de zinderende hitte in de zomer te vermijden, wordt het WK in de winter afgewerkt. De wedstrijden zijn van 21 november tot en met 18 december. Het is de eerste keer dat het mondiale eindtoernooi in de herfst op het programma staat.

'Voetbal verbindt de wereld'

Infantino benadrukte in zijn speech voor de wereldleiders dat voetbal voor verbinding zorgt en grenzen overschrijdt. "Ik breng jullie een boodschap van hoop. Voetbal is meer dan een spel, het verbindt de wereld."

Sinds de toewijzing van het WK aan Qatar in 2010 is veel te doen geweest om de erbarmelijke omstandigheden waaronder gastarbeiders uit voornamelijk Bangladesh en Nepal aan de bouw van nieuwe stadions werken.

De migranten moeten voor een laag salaris lange tijd in de hitte werken en hun woonomstandigheden zijn slecht. Dat leidde jaren geleden al tot een storm van kritiek, waarna Qatar vorig jaar beloofde de rechten van de arbeiders beter te beschermen.

Het is nog niet duidelijk hoeveel landen een ticket krijgen voor het WK in Qatar. De FIFA hoopt 48 landen mee te laten doen aan het mondiale eindtoernooi, maar dat voornemen stuit vooralsnog op veel verzet. Nu is het nog zo dat 32 landen mogen deelnemen aan het WK en vanaf 2026 zijn dat er 48.