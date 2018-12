Manchester United heeft zaterdag voor de achtste keer dit seizoen en voor de derde keer op rij averij opgelopen in de Premier League. Op bezoek bij Southampton werd het 2-2. Eerder op de dag was er wel een zege voor stadgenoot en koploper Manchester City.

Manager José Mourinho leek met United in Southampton een rampzalig resultaat te gaan neerzetten, want na twintig minuten was het 2-0. Stuart Armstrong en Cédric Soares brachten de thuisfans in vervoering.

Toch trok het dit seizoen kwakkelende United de stand nog in de eerste helft gelijk. Eerst rondde Romelu Lukaku diagonaal af na een passje van Rashford en diezelfde Rashford was ook de aangever bij de 2-2 van Ander Herrera. Daar bleef het echter bij.

United, dat zich midweeks wel verzekerde van overwintering in de Champions League, ziet de topploegen steeds verder uit zicht verdwijnen in de Premier League. 'The Red Devils' staan zevende met 22 punten uit veertien duels. Southampton won pas één keer en staat achttiende.

In de komende weken wacht United een pittig programma in competitieverband, want woensdag komt Arsenal naar Old Trafford en elf dagen later wacht een uitduel met Liverpool. Tussendoor wordt nog thuis aangetreden tegen Fulham.

City zet Bournemouth opzij

Het City van trainer Josep Guardiola kwam halverwege de eerste helft op voorsprong door een treffer van Bernardo Silva, maar nog voor rust kwamen de gasten op 1-1. Callum Wilson was verantwoordelijk voor dat doelpunt.

In de tweede helft behield City een flink overwicht, dat na krap een uur spelen resulteerde in de 2-1 van Raheem Sterling. De vleugelspits schoot uit de rebound raak. Ilkay Gündogan besliste het duel tien minuten voor tijd.

City komt door de overwinning op 38 punten uit veertien duels. Bournemouth, waar Nathan Aké het hele duel speelde, staat met twintig punten stevig in de middenmoot.

De grote concurrenten van City komen zondag pas in actie. Nummer twee Liverpool treft dan Everton, nummer drie Tottenham Hotspur gaat bij het als vijfde geklasseerde Arsenal op bezoek en nummer vier Chelsea ontvangt Fulham.

Belangrijke zege Pröpper met Brighton

In de middenmoot was Leicester City thuis met 2-0 te sterk voor Watford. Jamie Vardy en James Maddison scoorden voor de kampioen van 2016, die nu zevende staat.

Davy Pröpper boekte met Brighton & Hove Albion een belangrijke zege bij Huddersfield Town, waar Terence Kongolo aan de aftrap stond. Het werd 1-2 voor de gasten. Oud-PSV'er Mathias Jörgensen bracht Huddersfield nog wel op 1-0, maar Shane Duffy en Florin Andone bezorgden de gasten de drie punten.

Crystal Palace, met Patrick van Aanholt als linksback, klom dankzij de 2-0-zege op Burnley wat weg uit de degradatiezone. De ploeg is nu vijftiende. Palace heeft evenveel punten als nummer veertien Newcastle United, dat thuis met 0-3 verloor van nummer dertien West Ham United.

