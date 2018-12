Serie B-koploper Palermo is vrijdag voor een bedrag van 10 euro van eigenaar gewisseld. Maurizio Zamparini heeft de Siciliaanse club voor het symbolische bedrag aan een niet nader genoemd Londens bedrijf verkocht.

"Met pijn in het hart, en met de toekomst van de clubs en de Palermo-fans in gedachten, heb ik een overeenkomst bereikt over het overdragen van het eigenaarschap van de club", schrijft Zamparini in zijn afscheidsbrief op de website van Palermo.

De 77-jarige zakenman kocht de club in 2002 en versleet sindsdien niet minder dan 45 hoofdtrainers. Zamparini trad vorig jaar al af als voorzitter en leek Palermo toen aan een Amerikaans bedrijf te verkopen, maar trok op het laatste moment de stekker uit die deal.

"We zijn geruime tijd bezig geweest met onze zoektocht naar een partner die mijn werk voort kan zetten, maar dan met wat meer financiële slagkracht", aldus de markante Italiaan. "En daar zijn we nu in geslaagd."

Verhalen in media doen Zamparini verdriet

Volgens Zamparini kan Palermo onder de nieuwe eigenaar toewerken naar doelen die alleen behaald kunnen worden met investeringen die hij zelf niet meer kan doen als gevolg van "recente ongelukkige juridische ontwikkelingen".

"Dat doet me verdriet", zegt de zakenman. "Ik ben in de media afgeschilderd als iemand die ik niet ben. Ik ben een enorm oprechte, eerlijke, sociaal actieve en genereuze persoon. Dat blijkt ook wel uit het leven dat ik leid en de liefde die ik ontvang van de Palermo-fans."

Palermo promoveerde twee keer onder zakenman

Zamparini nam de club zestien jaar geleden over op een moment dat Palermo al dertig jaar niet meer op het hoogste niveau gespeeld had. Onder zijn leiding keerden de Sicilianen terug naar de Serie A en plaatsten ze zich vijf keer voor Europees voetbal.

In 2014 degradeerde de traditioneel in het roze gestoken club, om een jaar later direct weer terug te keren. Vorig jaar zakte Palermo opnieuw af naar de Serie B, maar daarin staat de ploeg nu wel bovenaan.