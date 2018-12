Excelsior-trainer Adrie Poldervaart oordeelde vrijdag streng over het optreden van scheidsrechter Richard Martens in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (3-3). Volgens de coach van de Rotterdammers liet de leidsman zich in de rust bespelen door Dick Advocaat en resulteerde dat in onder meer een onterechte strafschop.

Martens kwam er in de eerst helft ook al niet genadig af bij Utrecht-trainer Advocaat, die zich verbaal behoorlijk liet gelden ten opzichte van de arbiter. Daarop moest de veteraan zich in de rust melden in de kleedkamer van de scheidsrechter.

Excelsior leidde op dat moment met 3-0, mede dankzij een dubieuze strafschop. Na rust kwamen de bezoekers in een tijdsbestek van tien minuten terug tot 3-3, en ook daar kwam een betwistbare penalty bij kijken. Oussama Tannane ging naar de grond na contact met Denis Mahmudov.

Martens oordeelde in eerste instantie dat Utrecht een vrije trap op de rand van het strafschopgebied mocht nemen, maar wees na tussenkomst van de videoarbiter alsnog naar de penaltystip. "Alsjeblieft. Laten we alsjeblieft eerlijk zijn. Kijk nou", richt Poldervaart zich tot de verslaggever van FOX Sports. "De scheidsrechter gaat zelf niet eens kijken."

"Kijk nou even naar het linkerbeen van Tannane. Raakt Mahmudov Tannane, of raakt Tannane Mahmudov? Kijk nou nog even goed, alsjeblieft. Wie maakt het eerst contact? Mahmudov speelt de bal nog, verdomme. Dit is geen penalty. Daar hoef je geen VAR-specialist voor te zijn. VAR en Adrie is niet zo'n goede combi, of laat ik maar zeggen VAR en Excelsior."

Simon Gustafson schiet de 3-3 binnen voor FC Utrecht (Foto: ProShots)

'Dat je naar binnen wordt geroepen, vind ik iets raars'

Dat Advocaat halverwege de wedstrijd een onderhoud met Martens had, vindt Poldervaart bovendien allesbehalve alledaags. "Het bevreemdt mij", aldus de ex-fysiotherapeut. "Dat je naar binnen wordt geroepen, vind ik iets raars. Dat neem ik de scheidsrechter kwalijk. Als de scheidsrechter mij zou roepen, dan zou ik dat misschien ook doen, maar het bevreemdt mij wel."

Poldervaart heeft het vermoeden dat Martens zich na rust indirect liet leiden door zijn onderhoud met de Haagse veteraan. "Er zijn wel soortgelijke momenten in de tweede helft geweest", doelt hij op een gele kaart voor Hervé Matthys. "En dan krijgt de tegenpartij geen gele kaart. Kijk ze alsjeblieft even na."

Hoewel Excelsior een zeker lijkende zege nog uit handen gaf, kan Poldervaart na een nacht slapen mogelijk toch nog leven met het punt dat werd overgehouden aan het spektakelstuk in het Van Donge & De Roo Stadion. "Misschien als ik alles een beetje laat bezinken."

"Wij geven een 3-0-voorsprong weg, dat mag niet. Maar ja, dat doet er allemaal niet meer toe, we hebben 3-3 gespeeld", besloot de emotionele Poldervaart, die met Excelsior voorlopig de tiende plek in de Eredivisie bezet.

