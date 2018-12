David Villa zet zijn loopbaan voort in Japan. De 36-jarige Spanjaard wordt bij Vissel Kobe herenigd met Andrés Iniesta.

Eerder deze week maakte de topscorer aller tijden van Spanje bekend dat hij zijn contract bij New York City FC niet verlengt en uit de Verenigde Staten vertrekt. Hij speelde bijna 4,5 jaar in de Amerikaanse MLS.

In een video op Twitter onthult Villa dat hij het shirt van Vissel Kobe gaat dragen. Zijn landgenoot Iniesta speelt sinds een half jaar ook voor de Japanse middenmoter.

Villa en Iniesta waren tussen 2010 en 2013 ook al teamgenoten, toen bij FC Barcelona. Ook vierden ze samen grote successen met de nationale ploeg. Zo werden ze Europees kampioen in 2008 en wonnen ze in 2010 de WK-finale tegen Oranje, dankzij een doelpunt van Iniesta.

De J1 League, de hoogste divisie van Japan, beleefde zaterdag zijn laatste speelronde van het seizoen. Vissel Kobe, waar ook de Duitser Lukas Podolski voor uitkomt, eindigde op de tiende plek.

Aanvaller werd als MLS-speler opgeroepen voor Spanje

Villa was in juni 2014 de eerste buitenlandse aanwinst van NYC FC. Sindsdien was de 98-voudig international goed voor 80 doelpunten in 124 duels voor zijn Amerikaanse werkgever. In 2017 werd de aanvaller als MLS-speler zelfs nog een keer opgeroepen voor de nationale ploeg, waarvoor hij met 59 goals topscorer aller tijden is.

Voordat Villa ploeggenoot van Iniesta werd bij Barcelona, speelde de Asturiër bij Sporting Gijón, Real Zaragoza en Valencia. Na drie jaar in Camp Nou vertrok hij naar Atlético Madrid, om vervolgens ook nog voor NYC FC en Melbourne City (huur) uit te komen.