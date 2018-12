Trainer Dick Advocaat van FC Utrecht had de moed al opgegeven toen zijn ploeg bij Excelsior met 3-0 achterstond. Dankzij een sterke tweede helft grepen de Domstedelingen alsnog een punt (3-3).

"Normaal ben je de verliezende partij als je met 3-0 achter komt, maar we zijn nu goed teruggekomen", stelde de ervaren coach tevreden vast in gesprek met FOX Sports.

Excelsior kwam via Elías Már Ómarsson, Ryan Koolwijk en Luigi Bruins al binnen 25 minuten op voorsprong, maar na een tactische omzetting van Advocaat bezorgden Gyrano Kerk, Nick Venema en Simon Gustafson de gasten alsnog een punt.

"In je hoofd is het na zo'n achterstand moeilijk om het nog om te draaien. Hoe Koolwijk die tweede goal maakte, mag ook eigenlijk niet op dit niveau. We stonden als team gewoon niet goed."

Tactische aanpassing doet Utrecht goed

De voormalige bondscoach van Oranje besloot nog in de eerste helft van systeem te wisselen. In plaats van 4-4-2 stapte hij over naar 4-3-3. "Daarna hadden we veel minder problemen", constateerde Advocaat.

Bovendien bracht hij direct na de rust met Venema een echte spits in de ploeg. De trainer riep de laatste weken dat hij de jongeling nog niet klaar voor een basisplaats acht, maar na zijn treffer tegen Excelsior, kan dat snel voorbij zijn.

"Het duurde wel erg lang voor hij scoorde. Dat duurde nu veertien minuten", grapte de coach. "Maar je weet wat hij brengt. Voor zo'n goal staat hij in het veld. Misschien luister ik voortaan wel meer naar de mensen die hem in de ploeg willen."

Door het gelijkspel staat Utrecht in ieder geval voor een dag vierde, al komen concurrenten Vitesse en AZ zaterdag in actie.

