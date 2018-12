FC Utrecht heeft vrijdag na een 0-3-achterstand alsnog een punt gepakt bij Excelsior. Het spectaculaire duel in Kralingen eindigde in 3-3.

Excelsior dacht de buit na de eerste helft binnen te hebben. De ploeg van trainer Adrie Poldervaart stond na 25 minuten al met 3-0 voor, door treffers van Elías Már Ómarsson, Ryan Koolwijk en Luigi Bruins.

Na rust rechtten de gasten echter de rug en na 65 minuten spelen was de stand weer in evenwicht. Gyrano Kerk, Nick Venema en Simon Gustafson waren voor die treffers verantwoordelijk.

FC Utrecht komt dankzij het punt op de vierde plek, met 22 punten uit 14 duels. Excelsior is de nummer tien met 6 punten minder.

Beste start Excelsior in 34 jaar

Excelsior kende voor eigen publiek de beste start in 34 jaar tijd, want al na 8 minuten stond het met 2-0 voor. Eerst schoot Omarsson raak uit een rebound, waarna Koolwijk met een droge schuiver in de verre hoek voor 2-0 zorgde.

De laatste keer dat Excelsior zo snel op 2-0 stond was in oktober 1984, toen het tegen PEC Zwolle al na vijf minuten op 2-0 kwam. Destijds won de equipe met 5-0.

Utrecht kreeg zelf ook de nodige kansen, maar daar sprong de ploeg van Dick Advocaat matig mee om. Dat kwam Utrecht duurt te staan, want na een overtreding van Mark van der Maarel ging de bal op de stip. Bruins bleef koelbloedig.

Utrecht na rust op jacht naar treffers

Met Venema als extra spits hoopte Advocaat na rust iets te forceren. Dat leverde tien minuten na de hervatting de 3-1 op via Kerk, die vlak daarvoor al een grote kans liet liggen. Venema, de laatste weken zeer trefzeker als invaller, maakte het vlak daarna spannend door van dichtbij de 3-2 te maken.

Voor de gelijkmaker had Utrecht wat hulp van de VAR nodig. Scheidsrechter Richard Martens legde de bal na een overtreding in eerste instantie buiten het strafschopgebied, maar wees na tussenkomst van de VAR alsnog naar de stip. Gustafson stuurde de doelman de verkeerde hoek in zorgde zo voor de sensationele 3-3.

Excelsior leek het daarna helemaal kwijt te zijn. De Kralingers kwamen nog amper voor het vijandelijk doel en het was vooral een kwestie van tegenhouden, al kwam de thuisploeg in de slotfase met een voorzet van Ruben van der Meer die op de lat belandde nog bijna op 4-3.

De gasten moesten bovendien met tien man verder, nadat Sean Klaiber zijn tweede gele kaart kreeg. Dat leverde weliswaar een bescheiden offensief van Excelsior op, maar geen doelpunten.

