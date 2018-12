Kameroen is het recht om de Afrika Cup van volgend jaar te organiseren kwijtgeraakt. Dat meldt de continentale bond CAF vrijdag.

De beslissing werd vrijdag genomen tijdens een vergadering van de CAF in het Ghanese Accra. Andere Afrikaanse landen mogen nu een poging doen het evenement binnen te halen. Zij hebben tot eind dit jaar de tijd daarvoor.

De reden dat Kameroen, waarvan Clarence Seedorf de bondscoach is, de organisatie kwijt is, is omdat de nationale bond veel moeite heeft om de financiering van het evenement rond te krijgen.

Het land ligt ver achter op schema wat betreft het afbouwen van stadions en het aanleggen van de benodigde infrastructuur. Vorige maand werden nog twee inspecties gedaan, maar die hebben de CAF niet kunnen overtuigen.

Ook maakt de bond zich zorgen over geweld in het land. Vooral in het zuidwesten en noordwesten van Kameroen wordt gestreden. Daarbij staan Engelssprekende separatisten tegenover regeringstroepen.

Marokko aast op organisatie

Marokko zou een van de gegadigden zijn om de organisatie op zich te nemen. Dat land heeft zich met nog één kwalificatiewedstrijd te gaan al geplaatst voor het toernooi dat in juni wordt gehouden.

Titelverdediger Kameroen was als organisator automatisch zeker van deelname aan het toernooi, maar moet zich nu via het kwalificatietoernooi zien te plaatsen.

De ploeg van Seedorf, die onder anderen een beroep doet op Ajax-doelman André Onana, heeft in maart tegen de Comoren voldoende aan een punt om zich van deelname te verzekeren. Het eerste duel eindigde in september in 1-1.