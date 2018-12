Oranje komt zondagmiddag om 12.00 uur de tegenstanders in de kwalificatiereeks voor het EK van 2020 te weten. Dankzij de goede prestaties in de Nations League is het Nederlands elftal groepshoofd bij de loting in Dublin, die door allerlei restricties behoorlijk ingewikkeld dreigt te worden.

Alle 55 landen van de UEFA worden bij de loting over tien poules verdeeld. De beste tien landen uit divisie A van de Nations League - waaronder Oranje - worden daarbij als groepshoofd aangemerkt.

Oranje ontloopt daardoor sterke landen als wereldkampioen Frankrijk, Europees kampioen Portugal, FIFA-ranglijstaanvoerder België, Spanje en Engeland. Deze landen zijn net als Nederland allemaal groepshoofd.

Ook de potten 2 tot en met 6 worden ingedeeld op basis van de prestaties in de Nations League. Duitsland behoort op basis van de zwakke resultaten in de nieuwe Europese landencompetitie niet bij die eerste tien en is in pot 2 de ploeg die elk land wil vermijden bij de loting. Griekenland (de Europees kampioen van 2004) en Roemenië zijn twee relatief sterke landen in pot vier.

Oranje, Engeland, Portugal en Zwitserland spelen in juni in de 'Final Four' van de Nations League, die overigens losstaat van de EK-kwalificatie. Om ruimte te maken voor die extra wedstrijden zullen deze landen in een poule met vijf landen worden ingedeeld. Oranje treft daardoor geen tegenstander uit de zwakste pot zes, waarin Letland, Liechtenstein, Andorra, Malta en San Marino zitten.

Potindeling EK-kwalificatie Pot 1: Nederland, Portugal, Engeland, Zwitserland, Spanje, Frankrijk, België, Italië, Kroatië en Polen

Pot 2: Duitsland, IJsland, Bosnië en Herzegovina, Oekraïne, Denemarken, Zweden, Oostenrijk, Wales, Rusland en Tsjechië

Pot 3: Slowakije, Turkije, Ierland, Noord-Ierland, Schotland, Noorwegen, Servië, Finland, Bulgarije en Israël

Pot 4: Hongarije, Roemenië, Griekenland, Albanië, Montenegro, Cyprus, Estland, Slovenië, Litouwen en Georgië

Pot 5: Macedonië, Kosovo, Wit-Rusland, Luxemburg, Armenië, Azerbeidzjan, Kazachstan, Moldavië, Gibraltar en Faeröer

Pot 6: Letland, Liechtenstein, Andorra, Malta en San Marino

Restricties bij loting

Het EK van 2020 wordt gespeeld in twintig verschillende gaststeden, waaronder Amsterdam. In de Johan Cruijff ArenA worden drie duels in groep C en een achtste finale gespeeld. De andere duels in groep C zullen in de Roemeense hoofdstad Boekarest worden afgewerkt.

De UEFA wil alle twaalf landen die het EK mede organiseren de kans geven om zich te kwalificeren, en daardoor zullen er niet meer dan twee van die gastlanden in één kwalificatiegroep worden ingedeeld. Als Nederland bijvoorbeeld in één poule met medeorganisator Denemarken uit pot 2 wordt geplaatst, dan kunnen Ierland, Hongarije, Roemenië en Azerbeidzjan uit de lagere potten niet meer in deze poule komen.

Mede-organisatoren EK 2020 Pot 1: Nederland, Engeland, Italië, Spanje

Pot 2: Duitsland, Denemarken, Rusland, Oekraïne

Pot 3: Ierland

Pot 4: Hongarije, Roemenië

Pot 5: Azerbeidzjan

Politieke spanningen en extreem winterweer

Vanwege politieke spanningen tussen sommige landen wil de UEFA niet dat deze tegen elkaar spelen. Zij zullen bij de loting worden gescheiden. Het gaat om Gibraltar en Spanje, Kosovo en Bosnië en Herzegovina, en Kosovo en Servië.

De UEFA wil om dezelfde reden ook Armenië en Azerbeidzjan en Rusland en Oekraïne niet bij elkaar in de poule hebben, maar omdat die landen in dezelfde pot zitten, is dit sowieso al onmogelijk.

Daarnaast wil de bond maximaal twee landen waar "extreem winterweer" kan heersen in één poule hebben. Dit omdat deze landen in november mogelijk geen thuiswedstrijden kunnen organiseren.

Met meer dan twee 'extreemwinterweerlanden' in één poule kan het speelschema niet rond worden gemaakt. Het gaat om IJsland, Faeröer, Noorwegen, Finland, Letland, Estland, Litouwen, Wit-Rusland, Rusland en Oekraïne.

Ook wil de UEFA voorkomen dat landen veel verre reizen moeten maken voor uitwedstrijden. Azerbeidzjan zal daarom maximaal één van deze tegenstanders kunnen loten: Gibraltar, IJsland en Portugal. Hetzelfde geldt voor IJsland, dat er van de volgende vier landen maximaal één treft: Armenië, Cyprus, Georgië en Israël.

Kazachstan speelt op zijn beurt tegen maximaal één van deze ploegen: Andorra, Engeland, Frankrijk, Faeröer, Gibraltar, IJsland, Malta, Spanje, Portugal, Noord-Ierland, Ierland, Schotland en Wales.

Speeldata EK kwalificatie Eerste speelronde: 21-23 maart 2019

Tweede speelronde: 24-26 maart 2019

Derde speelronde: 7-8 juni 2019 *

Vierde speelronde 10-11 juni 2019 *

Vijfde speelronde: 5-7 september 2019

Zes speelronde: 8-10 september 2019

Zeven speelronde: 10-12 oktober 2019

Achtste speelronde: 13-15 oktober 2019

Negende speelronde: 14-16 november 2019

Tiende speelronde: 17-19 maart

* = Oranje komt tijdens de derde en vierde speelronde niet in actie, omdat het dan in de Final Four van de Nations League speelt.

Nummer één en twee van elke poule rechtstreeks naar EK

De beste twee landen van elke kwalificatiepoule plaatsen zich rechtstreeks voor het EK van 2020. Twintig landen zijn daardoor in november 2019 zeker van EK-deelname. De laatste vier startbewijzen worden verdeeld in de play-offs die in maart 2020 worden gespeeld.

Hierin spelen de beste vier landen van elke divisie in de Nations League die zich níet via de EK-kwalificatie hebben geplaatst tegen elkaar.

Oranje is als groepswinnaar in divisie A al zeker van een plek in de play-offs, als de ploeg van bondscoach Ronald Koeman zich niet via de reguliere kwalificatie weet te plaatsen. Als meer dan acht van de twaalf landen uit divisie A zich via de EK-kwalificatie plaatsen, dan worden de play-offs aangevuld met landen uit lagere divisies.