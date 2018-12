Manager José Mourinho van Manchester United vreest Alexis Sánchez pas in 2019 weer op te kunnen stellen. De Chileense aanvaller viel afgelopen donderdag op de training uit met een hamstringblessure.

De kwetsuur komt Mourinho extra slecht uit, aangezien United tot het eind van dit jaar nog liefst acht duels speelt, waaronder de laatste groepswedstrijd in de Champions Legue tegen Valencia op 12 december.

Sánchez moet nog worden onderzocht, maar Mourinho wist na de luide schreeuw van zijn pupil al genoeg. Hij verwacht dat de ex-speler van Arsenal en FC Barcelona zeker zes weken aan de kant staat.

"Het is geen spierblessure die hem een dag of tien zal kosten. Het is een vrije agressieve kwetsuur. Hij is nog niet onderzocht, maar Alexis is ervaren. Hij weet wat voor type blessure dit is."

Ook Lindelöf lang geblesseerd

Sánchez is al de tweede vaste kracht die bij de 'Mancunians' wegvalt met een hamstringblessure. Ook verdediger Victor Lindelöf ligt er voorlopig uit. Hij mist mogelijk ook de drukke kerstperiode.

"Ik denk dat Alexis er erger aan toe is", vulde Mourinho nog aan. "De blessure van Victor was al niet mals. Maar ik weet uit ervaring dat gezien de manier waarop het gebeurde en hoe hard hij schreeuwde, dat we Alexis voor een langere periode kwijt zijn."

Manchester United gaat zaterdag in de Premier League op bezoek bij Southampton. Daarna wachten onder meer competitieduels met Arsenal, Liverpool en het dit seizoen sterk presterende Bournemouth.

De formatie van Mourinho staat zevende in de Premier League. De achterstand op koploper en rivaal Manchester City is al liefst veertien punten.

