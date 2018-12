PSV-trainer Mark van Bommel kijkt reikhalzend uit naar de topper van zondag op bezoek bij Feyenoord. Hij heeft er vertrouwen in dat de Eindhovenaren in De Kuip de zegereeks in de Eredivisie kunnen uitbreiden.

“Feyenoord vind ik een goede ploeg die variatie heeft in een aantal dingen, bijvoorbeeld in het druk zetten. Ze hebben spelers die op meerdere posities uit de voeten kunnen. Het wordt een mooie wedstrijd, een 'top drie-wedstrijd', zoals dat zo mooi heet", zei Van Bommel vrijdag op zijn persconferentie.

"Het moet een uitdaging zijn om in De Kuip te spelen. Ik vond het fantastisch om daar te spelen. Hoe vijandelijker, hoe mooier. Maar het moet niet uitmaken. Of je nou met bloemen ontvangen wordt, of dat er bij wijze van spreken eieren naar je bus worden gegooid: je moet onverstoorbaar zijn."

PSV is dit seizoen vooralsnog ongenaakbaar in competitieverband. De regerend landskampioen won alle dertien wedstrijden en heeft daardoor een comfortabele voorsprong op naaste achtervolgers Ajax (vijf punten) en Feyenoord (dertien punten).

Van Bommel vol lof over De Jong

PSV is echter in Europa al klaar. De Brabanders verloren afgelopen woensdag in eigen huis ietwat ongelukkig met 1-2 van FC Barcelona en hebben daardoor geen kans meer op Europese overwintering.

Dat was uiteraard teleurstellend, maar je moet door. Na de 4-0 nederlaag bij FC Barcelona eerder dit seizoen, wonnen we op eigen veld met 3-0 van Ajax", deed Van Bommel de aanwezigen in de perszaal van trainingscomplex De Herdgang herinneren.

De man in vorm bij PSV momenteel is Luuk de Jong. De spits en tevens aanvoerder is met twaalf doelpunten de huidige topscorer van de Eredivisie en was woensdag tegen FC Barcelona vlak voor tijd met een krachtige kopbal verantwoordelijk voor de 1-2.

"Aan het begin van het seizoen is er heel veel kritiek geweest op Luuk. Dat vond ik heel onterecht. Hij is een echte teamspeler, die ook niet te beroerd is om achterin een bal van de lijn te halen. Hij kan scoren, koppen en goed tussen de linies spelen. Een heel veelzijdige speler", aldus Van Bommel.

