Het is nog altijd onzeker of Robin van Persie zondag inzetbaar is in de topper tegen PSV. De aanvoerder van Feyenoord ontbrak de laatste weken bij de Rotterdammers wegens een spierblessure.

"Ik verwacht wel dat hij erbij is, maar we bepalen het morgen. De laatste weken heeft hij niet veel kunnen doen", was trainer Giovanni van Bronckhorst vrijdag voorzichtig positief tijdens zijn persconferentie in De Kuip.

De 35-jarige Van Persie moest door zijn kwetsuur al de wedstrijden tegen Heracles Almelo (0-2-overwinning) en FC Groningen (1-0-zege) missen. Dinsdag hervatte hij de groepstraining bij Feyenoord.

Achter verdediger Eric Botteghin staat eveneens een vraagteken, zo bevestigde Van Bronckhorst. De Braziliaan haakte donderdag met een lichte blessure eerder af tijdens de training.

'Winst zou geen stunt zijn'

Van Bronckhorst liet weten dat hij ondanks de forse achterstand op Eredivisie-koploper PSV heilig gelooft in een goed resultaat tegen de ploeg uit Eindhoven.

"Winst zou voor ons geen stunt zijn. Dan schat je ons te laag in. Een stunt is iets wat maar heel zelden voorkomt. Meer mensen zullen een overwinning van PSV verwachten, dat wel", zei hij.

De 43-jarige Rotterdammer gelooft nog in de titel met Feyenoord, ondanks de achterstand van dertien punten op PSV. "Zondag moeten we winnen om in de race te blijven voor het kampioenschap. We staan te ver achter nu."

Feyenoord-PSV begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük. Ruim twee uur eerder, om 12.15 uur, speelt concurrent Ajax in de Johan Cruijff ArenA tegen ADO Den Haag.

