Ajax moet het zondag ook tegen ADO Den Haag nog zonder de geblesseerde Hakim Ziyech doen. Bovendien kampen Lasse Schöne en Kasper Dolberg met pijntjes. Tegenstander ADO mist mogelijk topscorer Nasser El Khayati.

De 25-jarige Ziyech raakte eerder deze maand tijdens een interland van Marokko geblesseerd aan zijn knie en miste al de uitwedstrijden tegen NAC Breda (0-3) en AEK Athene (0-2). Het duel met ADO komt dus ook nog te vroeg.

"Hakim is niet beschikbaar", bevestigde Erik ten Hag vrijdag op zijn persconferentie. De Ajax-coach bestreed daarbij dat de spelmaker een week extra rust zou krijgen omdat ADO op papier een zwakkere tegenstander is.

Ten Hag is wel hoopvol gestemd over Schöne en Dolberg, die wat last hebben van respectievelijk bovenbeen en heup. "Er zijn wat klachten en we moeten kijken of zich dat wel of niet oplost. Ik heb er wel goede hoop op", zei hij.

"Vanwege die klachten is het zeker voor de internationals wel even lekker dat er na komend weekend geen midweeks programma is. Dan kunnen ze even doorademen en bijtanken. We zullen voor een aantal spelers rust inbouwen."

Veltman terug op het veld

De langdurig geblesseerde Joël Veltman liet zich vrijdag voor het eerst weer tussen zijn teamgenoten op het veld zien, al is het volgens Ten Hag voorbarig om te zeggen dat de verdediger de groepstraining heeft hervat.

"Hij staat met de groep op het veld, maar we zullen hem nu heel langzaam gaan inpassen. Hij doet alleen nog oefeningen mee zonder weerstand. Het is de bedoeling dat hij tijdens de winterstop in Florida weer volledig aansluit."

De topper tussen concurrenten Feyenoord en PSV van zondag is van belang voor Ajax, maar Ten Hag wil zich niet te veel focussen met de wedstrijd in De Kuip. "Ik hou me er niet mee bezig. We staan tweede en willen eerste worden, dus zal de nummer één een keer punten moeten verspelen", was het enige wat hij erover kwijt wilde.

Kans op meespelen El Khayati 'fiftyfifty'

Ajax' tegenstander ADO moet het dus mogelijk zonder sterspeler El Khayati doen, die last van een spierblessure heeft en vrijdag niet meetrainde. "Ik schat de kans dat hij speelt op fiftyfifty", zei ADO-trainer Alfons Groenendijk vrijdag.

Groenendijk zal zaterdag de knoop doorhakken of El Khayati kan spelen. "We gaan in ieder geval geen risico met hem nemen. We willen hem niet kwijt zijn tot de winterstop."

De 29-jarige El Khayati is dit seizoen erg belangrijk voor ADO. De Nederlandse Marokkaan maakte dit seizoen tien doelpunten in twaalf duels. Daarmee was hij goed voor bijna zestig procent van alle treffers van de Haagse ploeg.

Het duel tussen Ajax en ADO, de nummers twee en tien van de Eredivisie, begint zondag om 12.15 uur in de Johan Cruijff ArenA. De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Pol van Boekel.

