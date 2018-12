Sterspeler Nani is lovend over de nieuwe trainer Marcel Keizer bij Sporting CP. Volgens de aanvoerder van de Portugese topclub voelt iedereen zich prettig bij de aanpak van de Nederlander.

Voormalig Ajax-coach Keizer werd eerder deze maand verrassend aangesteld bij Sporting en begon bij de achttienvoudig landskampioen met ruime zeges op Lusitano FC (1-4 in de beker) en Qarabag (1-6 in de Europa League).

"Hij is een bescheiden coach en zijn aanpak werkt. We zetten vroeg druk, veroveren vaak de bal en creëren kansen", zei de 32-jarige Nani donderdag tegen A Bola na de eenvoudige overwinning op Qarabag in Azerbeidzjan die een plek in de knock-outfase van de Europa League betekende.

"Het team boekt progressie en we voelen ons steeds zelfverzekerder. Dat is een van de redenen dat we vaker scoren."

Sporting kwam tegen Qarabag al snel op voorsprong door een benutte strafschop van Bas Dost. Nani was met een doelpunt na een fraaie actie verantwoordelijk voor de 1-3. Dat was ook de ruststand. In de tweede helft nam de superieure ploeg van Keizer verder afstand.

Keizer: 'Hoop dat we dit vaker laten zien'

De 49-jarige Keizer zelf blijft bescheiden onder zijn goede start bij Sporting. De coach, die naast Ajax ook Telstar, FC Emmen, SC Cambuur, Jong Ajax en Al Jazira onder zijn hoede had, is blij met zijn spelers.

"Het is natuurlijk fijn om zo te beginnen, maar ik moet vooral een compliment aan mijn spelers geven. Zij zijn uiteindelijk degenen die het op het veld moeten laten zien", zei de Nederlander na het duel met Qarabag.

"Qua passing ging het goed en we vonden vaak goed de ruimte. We kregen daardoor veel kansen en maakten dus ook veel doelpunten. Ik hoop dat we dit vaker laten zien, want dan word ik pas écht blij."

Na een roerig seizoen, waarin spelers door hooligans van de eigen club werden aangevallen, er bestuurlijke onrust was en diverse trainers kwamen en gingen, staat Sporting er dit seizoen goed voor in de competitie.

De Europa Cup II-winnaar van 1964 bezet na tien speelronden de tweede plaats op twee punten van koploper FC Porto. Maandag wacht voor Keizer zijn eerste competitieduel, wanneer hij met de club op bezoek gaat bij nummer vijf Rio Ave.