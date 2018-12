Nederland heeft dankzij de overwintering van Ajax in de Champions League goede zaken gedaan op de coëfficiëntenlijst van de UEFA. Ons land lost concurrent Oostenrijk weer af op de belangrijke elfde plek.

De zege van Ajax op AEK Athene (0-2) én het bereiken van de knock-outfase leverde zeven punten op, wat omgerekend 1,4 punt op de coëfficiëntenlijst betekent. Nederland stijgt daardoor van 28.833 naar een totaal van 30.233.

Concurrent Oostenrijk pakte omgerekend 0,8 punt door de overwinning van zowel Red Bull Salzburg als Rapid Wien van donderdagavond in de Europa League. Het brengt het land op een puntentotaal van 29.650.

Nederland en Oostenrijk losten elkaar dit seizoen al vaker af op plek elf. Als Nederland die plaats op de coëfficiëntenlijst aan het eind van dit seizoen in handen heeft, betekent dat zeer waarschijnlijk dat de kampioen van volgend seizoen rechtstreeks de Champions League in mag.

Top 15 coëfficiëntenlijst 1. Spanje - 96.283

2. Engeland - 73.034

3. Italië - 72.011

4. Duitsland - 68.355

5. Frankrijk - 54.331

6. Rusland - 49.382

7. Portugal - 44.632

8. België - 38.300

9. Oekraïne - 37.900

10. Turkije - 33.800

11. Nederland - 30.233

12. Oostenrijk - 29.650

13. Denemarken - 27.075

14. Griekenland - 27.000

15. Zwitserland - 26.300

Strijd met Oostenrijk nog allerminst voorbij

Na de winterstop heeft Oostenrijk een goede kans om weer in te lopen, omdat Nederland door de Europese uitschakeling van PSV nog maar met één club vertegenwoordigd is in Europa. De Oostenrijkers hebben met Salzburg en Rapid nog twee troeven.

In zowel de Champions League als de Europa League levert een overwinning twee punten en een gelijkspel één punt op voor de coëfficiëntenlijst. Daarnaast volgt in het belangrijkste Europese clubtoernooi een bonus van vijf punten bij het bereiken van de knock-outfase.

De behaalde punten worden vervolgens gedeeld door het aantal clubs dat namens een land aan het begin van het seizoen Europees voetbal speelde. Bij zowel Nederland als Oostenrijk zijn dat er vijf.

Nederland presteert veel beter dan vorig seizoen

De prestaties van Ajax en PSV leverden Nederland dit seizoen al 6.400 punten voor de coëfficiëntenlijst op. Dat zijn er veel meer dan het hele vorige Europese seizoen, toen er slechts 2.900 punten gepakt werden.

Over een kleine twee weken krijgt Nederland de laatste kans om met twee clubs punten te vergaren voor de lijst. Op dinsdag 11 december gaat het uitgeschakelde PSV in het laatste Champions League-pouleduel op bezoek bij Internazionale en een dag later strijdt Ajax met Bayern München om groepswinst.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rond elke Eredivisie-speelronde en de Europese avonturen van de Nederlandse clubs? Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!

Bekijk het programma en de standen in de Champions League