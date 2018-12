Besiktas mag blijven hopen op plaatsing voor de knock-outfase van de Europa League. Dankzij twee goals en een assist van Jeremain Lens bogen de Turken donderdag uit bij het Noorse Sarpsborg een 2-0-achterstand om in een zege: 2-3.

Besiktas stijgt dankzij de zwaarbevochten zege van de vierde naar de tweede plaats in groep I, met zeven punten uit vijf wedstrijden. KRC Genk, dat met 2-2 gelijkspeelde tegen Malmö, staat met acht punten bovenaan. Ook Malmö (6) en Sarpsborg (5) zijn nog niet uitgeschakeld.

Besiktas kende een valse start en keek na zes minuten al tegen een 2-0-achterstand aan. Rashad Muhammed opende de score, Tobias Heintz verdubbelde de voorsprong met een schitterend afstandsschot.

Dankzij Lens kon Besiktas de wedstrijd toch nog laten kantelen. De aanvaller raakte in de 62e minuut de bal met veel gevoel, al had hij wel het geluk dat zijn schot licht van richting werd veranderd waardoor de keeper kansloos was.

Vier minuten later stelde Lens met een puntgave assist Vagner Love in staat om er 2-2 van te maken. In de laatste minuut maakte de oud-speler van PSV en AZ met een fraaie boogbal de winnende. Besiktas kan over twee weken thuis tegen Malmö een plaats in de volgende ronde veiligstellen. Genk ontvangt dan Sarpsborg.

Ryan Babel ontbrak bij Besiktas vanwege een dijblessure, die hij eerder deze maand opliep in het Nations League-duel van het Nederlands elftal tegen Duitsland (2-2). Babel werd deze week nog tot de orde geroepen door de clubleiding na een ruzie op social media met een fan die niet begreep waarom de aanvaller zijn aflopende contract nog niet heeft verlengd.

Promes in Luik onderuit met Sevilla

Sevilla won de Europa League in de afgelopen vijf seizoenen drie keer, maar is deze editie nog lang niet zeker van overwintering. De Spanjaarden leden uit bij Standard Luik een gevoelige 1-0-nederlaag.

Quincy Promes, die in competitie meestal genoegen moet nemen met invalbeurten maar in de Europa League weer in de basis stond, kwam met zijn ploeg na een uur spelen op achterstand. Moussa Djenepo rondde een aanval van Standard knap af. Sevilla kwam die klap niet te boven en eindigde de wedstrijd na een rode kaart voor Pablo Sarabia met tien man.

Sevilla deelt met negen punten uit vijf duels de tweede plaats in groep J met Standard Luik. Krasnodar staat er met twaalf punten het beste voor. Over twee weken valt de beslissing in de laatste speelronde. Dan staan Sevilla-Krasnodar en Akhisarspor-Standard Luik op het programma.

Geplaatst voor knock-outfase Europa League: Groep A: Bayer Leverkusen, FC Zürich

Groep B: RB Salzburg

Groep C: FC Zenit

Groep D: Dinamo Zagreb, Fenerbahçe

Groep E: Arsenal, Sporting CP

Groep F: Real Betis

Groep H: Eintracht Frankfurt, Lazio

Groep K: Dinamo Kiev

Groep L: Chelsea

Willems groepswinnaar met Frankfurt

Eintracht Frankfurt verzekerde zich van de winst in groep H door een klinkende zege op Olympique Marseille. In de Commerzbank Arena werd de verliezend Europa League-finalist van vorig seizoen met 4-0 verslagen.

Het al uitgeschakelde Marseille hielp Frankfurt een handje met twee knullige eigen doelpunten, van Luiz Gustavo (2-0) en Bouna Sarr (3-0). Luka Jovic nam de eerste en vierde Duitse treffer voor zijn rekening.

Jetro Willems stond centraal op het middenveld van Frankfurt en speelde daar een prima wedstrijd. Jonathan de Guzmán bleef op de bank. Bij Marseille ontbrak de geblesseerde Kevin Strootman.

Lazio eindigt ondanks een 2-0-nederlaag tegen Apollon Limassol als tweede in de poule. De Cyprioten waren net als Marseille al uitgeschakeld.

Chelsea, dat in groep L al zeker was van plaatsing, bleef ook in het vijfde duel zonder puntenverlies. Door goals van Olivier Giroud (2x), Callum Hudson-Odoi en Álvaro Morata werd PAOK Saloniki met 4-0 verslagen.

Bekijk de uitslagen en de standen in de Europa League