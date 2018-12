Sporting CP heeft zich donderdagavond geplaatst voor de knock-outfase van de Europa League. De Portugezen haalden mede dankzij een doelpunt van Bas Dost met 1-6 uit bij FK Qarabag. Erwin Koeman bereikte met Fenerbahçe de volgende ronde dankzij een 0-0-gelijkspel tegen Dinamo Zagreb.

Dost opende al na vijf minuten de score voor Sporting tegen Qarabag. De Nederlandse spits benutte een penalty nadat hij zelf naar de grond ging in het zestienmetergebied. Negen minuten later kwamen de Azerbeidzjanen langszij door een treffer van Abdellah Zoubir.

De ploeg van coach Marcel Keizer herpakte zich snel en leidde nog voor rust met 1-3 dankzij doelpunten van Bruno Fernandes en Nani. Abou Diaby (twee goals) en Fernandes voerden de marge in de tweede helft verder op. Dost werd een kleine twintig minuten voor tijd gewisseld.

Door de overwinning komt Sporting na vijf wedstrijden op tien punten. De formatie uit Lissabon staat daarmee tweede achter Arsenal, dat dertien punten heeft.

'The Gunners' waren al zeker van een plek in de volgende ronde en wonnen met een B-ploeg met 0-3 bij Vorskla Poltava uit Oekraïne. Emile Smith-Rowe, Aaron Ramsey (strafschop) en Joe Willock waren trefzeker in Kiev.

Fenerbahçe heeft voldoende aan gelijkspel

In Istanboel had Fenerbahçe voldoende aan een punt tegen Dinamo Zagreb, dat zich al had geplaatst voor de knock-outfase. Een kwartier voor tijd kwam de thuisploeg met de schrik vrij toen een treffer van Amer Gojak werd afgekeurd.

In de slotfase ontsnapte het elftal van Koeman opnieuw aan een tegendoelpunt. Petar Stojanovic schoot op de paal namens Dinamo Zagreb.

Dankzij het gelijkspel heeft Fenerbahçe na vijf duels acht punten. De Turken hebben vier punten meer dan het Slowaakse Spartak Trnava, dat eveneens met 0-0 gelijkspeelde bij Anderlecht. De Belgen waren al uitgeschakeld.

AC Milan ontsnapt aan blamage tegen Dudelange

In San Siro ontsnapte AC Milan aan een blamage tegen F91 Dudelange. De 'Rossoneri' stonden kort na rust met 1-2 achter, maar zegevierden uiteindelijk met 5-2.

Dudelange had bij een gelijkspel of een overwinning als eerste Luxemburgse club ooit punten gepakt in een Europees bekertoernooi. Door goals van Dominik Stolz en David Turpel kwam de ploeg uit het groothertogdom vroeg in de tweede helft op voorsprong. Mede door twee eigen doelpunten won Milan alsnog.

Ondanks de overwinning is Milan nog niet zeker van een plaats in de volgende ronde. De Italianen hebben drie punten voorsprong op Olympiakos Piraeus, maar moeten in hun laatste duel nog op bezoek bij de Grieken. Real Betis is in dezelfde groep na een 1-0-zege op Olympiakos al wel zeker van plaatsing.

Ook Salzburg, Zenit en Dinamo Kiev verder

Naast Sporting, Fenerbahçe en Betis, verzekerden Red Bull Salzburg, Zenit Sint-Petersburg en Dinamo Kiev zich van een plaats in de knock-outfase.

Salzburg versloeg in Oostenrijk RB Leipzig met 1-0, Zenit klopte in Rusland met dezelfde cijfers FC Kopenhagen en Dinamo Kiev won al vroeg op de avond in Kazachstan met 0-1 van FC Astana.

Rini Coolen slaagde er met Rosenborg BK ook in de vijfde wedstrijd niet in een punt te pakken. De Nederlandse coach zag zijn Noorse ploeg voor eigen publiek met 0-1 verliezen van Celtic.

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Europa League