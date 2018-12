LaLiga heeft de hoop om de competitiewedstrijd tussen Girona en FC Barcelona in de Verenigde Staten te laten spelen nog niet opgegeven. De organisator van de Spaanse Primera División sleept de Spaanse voetbalbond RFEF voor de rechter om de plannen alsnog te kunnen verwezenlijken.

LaLiga, Girona en FC Barcelona dienden in september een officieel verzoek in om op zaterdag 26 januari 2019 een competitieduel af te werken in het Hard Rock Stadium in Miami. De Spaanse bond verklaarde echter bij monde van voorzitter Luis Rubiales niet akkoord te gaan.

Een rechtbank in Madrid laat donderdag aan persbureau AP weten dat er door de profliga een officiële aanklacht tegen de voetbalbond is ingediend. Een uitspraak wordt over twee weken verwacht.

LaLiga beklaagt zich vooral over het feit dat de strijd om de Spaanse supercup, die door de RFEF wordt georganiseerd, dit jaar wel buiten Spanje werd afgewerkt. FC Barcelona versloeg Sevilla medio augustus met 2-1 in het Marokkaanse Tanger.

Plannen stuiten op veel verzet

De plannen om de 'uitwedstrijd' van Barcelona tegen Girona in Miami af te werken, stuitte direct op veel weerstand. Real Madrid tekende protest aan wegens competitievervalsing en ook wereldvoetbalbond FIFA liet zich er bijzonder kritisch over uit.

De geplande wedstrijd tussen Barcelona en Girona in de Verenigde Staten komt voort uit een vijftienjarig contract van LaLiga met Relevent, een Amerikaanse sport- en mediamultinational.

Het spelen van een aantal Primera División-wedstrijden in Noord-Amerika zou de Spanjaarden 200 miljoen euro opleveren. Het doel van LaLiga is om per seizoen één duel op Amerikaanse bodem af te werken.