Trainer Bruno Génésio van Olympique Lyon heeft er geen probleem mee dat Memphis Depay vorige week een videoclip opnam waarin te zien is dat hij een sigaar rookt.

"Je moet mensen nemen zoals ze zijn, zowel in de voetballerij als in het leven zelf. Het is zijn persoonlijkheid. Hij houdt ervan en dat moet je accepteren", zei Génésio donderdag tegen verschillende Franse media.

"Ik hoop dat Memphis en ik ooit samen een sigaar roken, want als dat het geval zou zijn, dan hebben we iets gewonnen aan het eind van het seizoen."

Memphis doorbrak niet zo lang geleden de grens van vijf miljoen volgers op Instagram en om dat te vieren, deelde hij een speciaal gemaakte freestylerap op het sociale medium.

De 24-jarige aanvaller danst in de video in opvallende kleding en steekt op een gegeven moment een sigaar op, om vervolgens de rook in de camera uit te blazen.

'Het is amuserend en best wel grappig'

Het kwam Memphis de afgelopen dagen op de nodige kritiek te staan van oud-topvoetballers als Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk, maar Génésio staat er dus heel anders in.

"Ik heb ernaar geluisterd en ik vind dat hij talent heeft. Het is ook moedig om dat te doen. Hij rookt eigenlijk helemaal niet. Hij is erg serieus en professioneel. Het is amuserend en best wel grappig", zegt hij.

Memphis is wederom aan een goed seizoen bezig bij Lyon. Hij maakte in negentien officiële wedstrijden zes doelpunten en leverde bovendien negen assists.

De 43-voudig international van het Nederlands elftal liet onlangs weten dat hij in de voorbije zomer graag een stap hogerop had gemaakt, maar Europese topclubs meldden zich destijds niet in de Franse stad.

Memphis staat sinds januari 2017 onder contract bij Lyon en was in het verleden werkzaam bij Manchester United (van 2015 tot 2017) en PSV (van 2012 tot 2015).

