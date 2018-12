Koploper PSV hoopt zondag zijn foutloze reeks in de Eredivisie voort te zetten met een zeldzame prestatie in De Kuip. De Eindhovenaren kunnen namelijk pas voor de tweede keer in de historie tweemaal op rij een uitduel met Feyenoord winnen.

De enige keer tot dusver was begin jaren tachtig, toen PSV in de Eredivisie zelfs drie keer op rij won in Rotterdam. Op 27 januari 1980 werd het 0-3, op 5 april 1981 was de uitslag 0-1 en op 13 september van dat jaar eindigde Feyenoord-PSV in 2-4.

Nu kan PSV dus voor de tweede keer op rij toeslaan in De Kuip. De recentste editie van Feyenoord-PSV was op 25 februari van dit jaar en toen werd het 1-3. Santiago Arias, Steven Bergwijn en Gastón Pereiro scoorden voor de landskampioen. Tonny Vilhena was trefzeker namens Feyenoord.

Twee jaar geleden was PSV ook twee keer te sterk voor Feyenoord op vreemde bodem, maar de tweede keer was niet in De Kuip. Dat betrof namelijk het duel om de Johan Cruijff Schaal in Amsterdam.

Er lonkt overigens nóg een zeldzame reeks voor PSV, dat voor de derde keer veertien opeenvolgende Eredivisie-duels kan winnen. Dat gebeurde ook in de periodes september 1985 tot maart 1986 én mei 1987 tot december 1987, toen zelfs een Eredivisie-record werd gevestigd met 22 achtereenvolgende zeges.

Sterke thuisreeks Feyenoord

De recente ontmoetingen met Feyenoord in De Kuip geven PSV overigens weinig hoop, want de laatste negen wedstrijden leverden liefst zeven keer een nederlaag op. Alleen in 2016 en dus begin dit jaar waren de Eindhovenaren de beste.

Die thuisnederlaag op 25 februari is voor Feyenoord bovendien de enige van dit kalenderjaar. In de overige achttien wedstrijden op eigen veld bleef de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst ongeslagen.

Bij PSV zullen veel ogen gericht zijn op de in vorm verkerende Luuk de Jong, al vindt de Eredivisie-topscorer opvallend moeizaam het net tegen Feyenoord. In zijn vorige tien duels met de Rotterdammers bleef hij zonder doelpunt en in alle zeventien confrontaties was hij goed voor vier treffers.

Ploeggenoot Gastón Pereiro is daarentegen wél op dreef tegen Feyenoord, met drie goals in de laatste drie ontmoetingen. Als hij zondag in De Kuip opnieuw scoort, dan evenaart hij Romário, de laatste PSV'er die in vier opeenvolgende duels met Feyenoord trefzeker was.

Feyenoord moet winnen om hoop te houden

PSV hoopt in De Kuip zijn ongeslagen status van dit seizoen te behouden. De ploeg van coach Mark van Bommel won tot dusver alle dertien wedstrijden en heeft daarmee vijf punten voorsprong op nummer twee Ajax.

Nummer drie Feyenoord volgt op dertien punten van de koploper en moet dus winnen om hoop op de titel te blijven houden. De Rotterdammers hebben nog een wedstrijd tegoed, want het thuisduel met VVV-Venlo werd begin deze maand al snel gestaakt door het uitvallen van het licht.

Feyenoord-PSV begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük. Concurrent Ajax speelt ruim twee uur eerder (12.15 uur) in de Johan Cruijff ArenA tegen ADO Den Haag.

